La madrugada de este viernes 19 de abril las redes sociales explotaron con el estreno de The Tortured Poets Department, el undécimo álbum de Taylor Swift que nos presentó las distintas etapas de un duelo en una relación.

Con, inicialmente, 16 canciones, las swifties fueron desgranando poco a poco las letras para así comprender sus significados, y también, cuáles de ellas eran, efectivamente, para Joe Alwyn, su ex pareja con él que estuvo seis años.

Pero eso no fue todo y es que tenía más sorpresas, esto porque a las 2:00 AM reveló que The Tortured Poets Department se trataba de un álbum doble y presentó 15 nuevas canciones. Bajo el título The Tortured Poets Department: The Anthology, la estadounidense, finalmente nos presentó 31 canciones.

Relación con Joe Alwyn

Antes del estreno del nuevo disco, los swifties pensaban que este iba a ir 100% dedicado a Joe Alwyn, pero lo cierto es que eso no es del todo correcto. Y es que en redes sociales incluso han declarado que hay canciones para su corta relación con Matty Healy y otras para su actual con Travis Kelce.

Ahora, las canciones que, podrían o son, efectivamente, para Joe Alwyn, dejan entrever varias cosas de su relación. En canciones como “So Long, London“, “But Daddy I Love Him“, “I Can Do It With a Broken Heart“, “The Tortured Poets Department” y “The Black Dog“, Swift revela lo que aparentemente son detalles de su relación con el actor, el que ha sido tendencia desde que se anunció el disco.

Y es que según se puede leer en “The Tortured Poets Department” al parecer Taylor se quedó esperando una propuesta de matrimonio que nunca llegó.

“En la cena me quitas el anillo del dedo medio y lo colocas en el que la gente se pone los anillos de bodas. Y eso es lo más cerca que he estado de que mi corazón explote“.

En “So Long, London” también habla sobre un matrimonio y es que en el puente menciona “Juraste que me amabas, pero ¿dónde estaban las pistas? Morí en el altar esperando la prueba“.

Asimismo, en la letra de “The Black Dog” se hablaría de una supuesta infidelidad de parte del actor: “Tu ubicación, que se te olvidó apagar y entonces vi como caminaste a un bar que se llamaba The Black Dog y cavaste un agujero en mi corazón que se te olvidó apagar“

En “I Can Do It With a Broken Heart” Taylor nos relata lo que fue estar en una gira mundial mientras se encontraba pasando por una ruptura. Aquí revela que “él dijo que me amaría toda su vida, pero esa vida fue muy corta“.

Claramente, no podemos confirmar que evidentemente todas estas letras sean verdaderamente parte de sus vivencias con Joe Alwyn, pero algunos fanáticos ya teorizan sobre los versos de las canciones y como estos efectivamente están apuntados al actor.

De igual forma, para seguir disfrutando el álbum, durante esta noche veremos el primer, y no sabemos sí único, videoclip de The Tortured Poets Department con el estreno de Fortnight con Post Malone.