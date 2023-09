Mónica Ramos, la última eliminada de Gran Hermano, estuvo presente en el panel del espacio, en donde reveló a quiénes le dejará sus votos legados y cuáles son los motivos.

La participante más longeva de la competencia debió abandonar la casa este domingo por decisión del público en una reñida votación que dejó a Constanza una semana más en la competencia y a Pincoya como la primera salvada de la Placa. Como ya es habitual, el eliminado tiene que dejar dos votos a uno de sus compañeros como parte del voto legado.

¿A quién le dio sus votos legado Mónica?

La última eliminada del reality escogió a Ignacia Michelson para entregarle sus dos votos. “No tengo nada personal contra esa personal, pero fue muy poco tiempo porque recién cumplimos casi dos semanas. Mi voto legado es para Ignacia”.

Por su parte, Michelson respondió: “Ya lo sabía, la verdad me vale lo que me deberían estar metiendo. No me importa la verdad, para serte sincera”, mientras que Diana le señala “mejor decirlo así, que no te importa”, a lo que Nacha contesta “en México lo dicen así, es como simpático. Quizás aquí lo toman mal, pero me vale nada”.

Cuando volvieron en vivo con el panel, Fran señaló: “Es una ordinariez en cualquier parte del mundo”, a lo que Diana responde “es una ordinariez, estoy contigo”.

¿Cómo va la placa de esta semana?

Actualmente la placa de nominación parcial tiene a dos nominados, Jorge, quien entró en zona de peligro inmediata luego de que Coni le hizo la fulminante, mientras que tras el voto legado, Ignacia Michelson también ingresó a placa.