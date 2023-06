El reality Gran Hermano sigue siendo lo más comentado en redes sociales, y entre los participantes que más llaman la atención se encuentra Jennifer denominada por ella misma como “La Pincoya sin Glamour”, se ha convertido en un personaje bastante atractivo para la casa estudio, pero eso no todo ya que ha discutido en diversas ocasiones con sus compañeros.

Durante la noche del martes se vivió un tenso episodio entre Skarleth Labra y Jennifer por unos dichos fuera de pantalla de la Pincoya. A continuación te explicamos por qué la joven de 18 años se enojó con la oriunda de Chiloé.

¿Por qué Skarleth se enojó con la Pincoya?

Según Jennifer no recordaba que había dicho para que la joven se enojará con ella, sin embargo, Hans le aseguró que todo estalló por sus dichos sobre la ex pareja de Skarleth, el cantante urbano Pailita.

Pincoya se acercó a Skarleth mientras lavaba los platos para pedir disculpas, “Te lo digo de verdad, de corazón (…) Si te hice sentir mal, disculpa”, aseguró la mujer, mientras enjuagaba algunos guantes de cocina. Sin embargo, la joven tiktoker de manera más seria le respondió “No, no lo pensaste. Tuviste tiempo para retractarse de las cosas que dijiste y no hiciste nada. Solamente me miraste y lo confirmaste. Así que yo, de verdad, yo esas cosas no las tranzo”, continuó molesta.

Además Skarleth le aseguró a Jennifer que “te he aguantado caleta de cosas , algunas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado a risa”. “¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste”, finalizó la joven y luego se alejó de Jennifer. Nuevamente Pincoya le respondió “Ya eso, disculpa. En verdad no me acuerdo” enfatizó.