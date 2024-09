En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? la ex Yingo lanzó un inesperado comentario sobre el futuro de su relación con su ex pareja y padre de sus hijos, el futbolista Jean Paul Pineda, pidiéndole su sincera opinión a Pangal Andrade.

“¿Tú crees que las personas cambian?”, comenzó señalando la presentadora mientras conversaba privadamente con el capitán de Soberanos. El deportista no se guardó nada y le lanzó un contundente análisis.

La intensa conversación entre Faloon y Pangal sobre Pineda

Tras la pregunta, Andrade le señaló: “No, no cambian nunca. Siempre el hombre te va a intentar engatusar y te va a decir ‘sí, ahora voy a cambiar’. La gente así, no cambia”.

A lo que Larraguibel le pregunta sobre el futuro de su vida sentimental. “A lo mejor, si después pasa el tiempo, y no logro encontrar a nadie, y pasan 5 o 6 años… ¿Qué pasaría?”.

Pangal, por su parte, decidió contestarle directamente a su pregunta. “¿Volver con él? Te cagaría de nuevo, te pegaría de nuevo. No va a cambiar nunca. Yo creo que cuando te acuerdes de él, acuérdate de lo malo. Eres tan joven y tan talentosa que puedes tener al h… que quieras a tu lado. Y puede ser un h… a toda r…”.

“El hombre que tu encuentres primero que todo va a ser un papá para tus hijos, los va a adorar, los va a amar, y va a ser un hombre que tu digas ‘¿dónde estabas?’.

“Te va a ser tan feliz, te va a amar tanto y te va a respetar tanto que tu no te puedes cerrar, porque yo te veo que estás muy cerrada”, puntualizó el deportista.

Por su parte, Faloon agregó que no quiere una relación de pareja, ya que estuvo mucho tiempo en una, a lo que el deportista añadió que espera que ella nunca piense que él va a cambiar.

Revisa el momento a continuación

¿Cambiarán a Faloon como capitana de Resistencia?

Los hombres del equipo liderado por la ex Yingo, Pancho, Mateucci y Facundo, comenzaron a discutir la forma en que podría sacar a la actual capitana del rol.

“No puede tu capitán no darte confianza, no estar con nosotros, no unir. Ella sola se va. Lo único que digo es que no puedo iniciar la revolución si yo voy a ser capitán…ni puedo”, explicó el ex Calle 7.

“Decir lo que realmente está pasando y ojo, nosotros te apoyamos y feliz”, agregó Mateucci.

Desde el inicio del reality, el equipo Resistencia, a diferencia de Soberanos que solamente ha tenido a Pangal liderándolos, ha tenido 4 capitanes. Primero fue Coca Mendoza, seguido de Luis Mateucci, luego Rai fue elegido por sus compañeros, dejando el puesto tras el cambio de equipo, y la última es Faloon.