Esta noche es la premiación de los Oscars 2024, la 96° edición de los premios de la academia se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Algunos de los invitados ya han pasado por la Alfombra Roja a la espera de que comience la ceremonia a las 19:00 horas.

Y es que veremos si es que las películas favoritas de este último año logran o no ganar la tan conocida estatuilla durante la premiación. Ya sabemos que las grandes ganadores son Oppenheimer y Poor Things, esto por ser las películas más nominadas de la temporada.

Asimismo, las nominadas a Mejor Película también resultan ser las grandes ganadoras solo por su nominación y por haber cautivado al público durante sus pasos por los cines.

¿Quiénes son los nominados a Mejor Actriz y Actor?

La competencia de Mejor Actriz y Actor, tanto Protagónico como de Reparto, reúne a grandes actores y actrices de las producciones de este año.

Sin mucho que decir una de las que resalta es Sandra Hüller quien se encuentra nominada por su participación en Anatomy of a Fall, pero también participó en The Zone of Interest que se encuentra nominada a Mejor Película.

Asimismo las dos favoritas para ganar la estatuilla son Emma Stone y Lily Gladstone, por sus participaciones en Poor Things y Killers of the Flower Moon. Por otro lado, Cillian Murphy y Robert Downey Jr compiten en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto durante esta noche por su participación en Oppenheimer.

Ryan Gosling y America Ferrera compiten en sus respectivas categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto por su participación en Barbie y son de las pocas nominaciones que obtuvo la película durante la temporada en los Oscars.

Puedes revisar a continuación a los nominados a Mejor Actriz y Actor protagónico y de reparto a continuación:

Mejor Actor

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor actriz

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Poor Things

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Mejor actriz de reparto