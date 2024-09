El evento más visto del año y que incluso en Chile tiene cientos de fanáticos, además de miles de televidentes que solo esperan el show del medio tiempo del Super Bowl para comentarlo.

Este año fue el turno de Usher, que con un show que no trascendió demasiado, dejó con gusto a poco a los fanáticos de paso que querían ver por qué el halftime es tan popular.

Y esperando recomponerse del 2024, la NFL en colaboración con Apple Music presentó al artista que estará el próximo año.

¿Quién estará en el show del medio tiempo del Super Bowl?

El elegido es Kendrick Lamar, popular rapero estadounidense y que a sus 37 años animará en solitario el Halftime del Super Bowl LIX.

Kendrick ya estuvo en un Super Bowl, el del 2022, claro que acompañando la noche del rap y hip hop donde dominaron Dr. Dre, Snoop Dog y Eminem, entre otros.

Ahora Lamar será quien anime el show el próximo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, casa del New Orleans Saints del futbol americano.

¿Quién es Kendrick Lamar?

A sus 37 años, Kendrick Lamar ya tiene una larga carrera en el rap y la producción musical en Estados Unidos.

Nacido en Los Ángeles, Lamar inició en la música con Tupac y Dr. Dre como referentes, iniciando su carrera en 2004 con solo 16 años.

Con cinco álbumes de estudio y una participación en la musicalización de la película Black Panther, Kendrick Lamar tiene éxitos en la música como Not Like Us, Like That, All The Stars, Money Trees o HUMBLE.

Por Chile pasó en 2019, específicamente en el Lollapalooza donde animó una de las noches del festival en Santiago.

Revisa sus mejores canciones en Spotify: