Sólamente quedan días para que comience Fauna Primavera, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la música de nuestro país. Asimismo, si eres uno de los asistentes al festival que se realizará en Ciudad Empresarial, pues entonces, te contamos cuál será la programación de artistas en su nueva edición.

¿Cuál es la programación de Fauna Primavera?

A continuación, damos a conocer los artistas y horarios que se presentarán en Fauna Primavera 2023.

Los artistas son los siguientes:

Viernes 24 de noviembre

Blur.

Róisín Murphy.

Warpaint.

Weyes Blood.

Rubio.

Andrés Nusser.

Sábado 25 de noviembre

Pulp.

WhoMadeWho.

Babasonicos.

The Blessed Madonna.

Molohat Doma.

FKJ.

Bandalos Chinos.

Nick Hakim.

Hermanos Gutiérrez.

Cómo asesinar a Felipes.

¿Cuáles son los horarios de Fauna Primavera 2023?

¿Cuáles son las entradas de Fauna Primavera 2023?

Las entradas para el evento son las siguientes:

Pase Upgrade Vip: además de lo que contempla el Pase General, incluye:

Acceso exclusivo a la Zona Vip.

Acceso Zona Lateral del escenario principal Banco de Chile.

Bar abierto (bebidas alcohólicas y analcohólicas), ubicado en la Zona Vip.

Zona de Comida Vip

Amplias Zonas de sombra y descanso.

Baños Vip exclusivos.

Pase General

Acceso a los dos escenarios.

Acceso al Bar Garden.

Zona de Comida & Bebidas.

Stands de Merchandising oficial de tu banda y del festival.

Puntos de Hidratación.

Zonas de Sombra y Descanso.

Fauna Primavera: un festival que todos quieren

Desde su inicio en 2011, el festival Fauna Primavera ha sido un escenario para los destacados talentos de la escena musical contemporánea a nivel mundial. Esta celebración ha forjado un lazo indestructible entre la música alternativa y los fervientes seguidores chilenos. Entre los nombres que han dejado su huella en el evento se encuentran Pulp, Morrissey, Phoenix, Spiritualized, Lorde, Air, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Metronomy, Primal Scream, Tame Impala, Yo La Tengo, Dinosaur Jr., M.I.A., Empire Of The Sun, Hot Chip, Claptone, MGMT, Iggy Azalea, The Walkmen, Jorge González, Javiera Mena, Los Bunkers, Alex Anwandter, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Gepe, solo por mencionar algunos.

Ahora, con su nueva edición, el evento promete regresae con más fuerza y amplitud que nunca, ofreciendo una vez más la oportunidad de disfrutar de la música en vivo con la distinción que lo ha caracterizado desde su inicio. Este evento continúa destacándose por presentar actuaciones vanguardistas, clásicos y cultos dentro del ámbito musical indie, abarcando también estilos alternativos como el folk, la electrónica y la música experimental.

Durante dos días, el público podrá deleitarse con destacadas presentaciones de bandas tanto nacionales como internacionales, brindando actuaciones de primer nivel a miles de asistentes y consolidándose como una de las citas ineludibles de cada año.