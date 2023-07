¡Hay line up! Fauna Primavera da a conocer a los artistas de esta versión

La décima versión del Festival Fauna Primavera ya tiene fecha en Chile y por primera vez se realizará en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba el próximo 25 y 25 de noviembre en Santiago.

Primeramente se nos reveló que Pulp! y Blur eran los primeros confirmados y headliners del evento. Ahora, Lotus y Fauna Prod dieron a conocer quiénes son los otros artistas que conforman el cartel para la nueva edición del festival.

Cartel para la edición 2023

El line up para los dos días de Fauna Primavera ya se reveló y los artistas que conforman el cartel siendo los siguientes:

Blur

Pulp

Babasonicos

Róisín Murphy

The Blessed Madonna

WhoMadeWho

Warpaint

Weyes Blood

Bandalos Chinos

Rubio

Hermanos Gutiérrez

Andrés Nusser

Nick Hakim

Con 13 artistas confirmados para el evento, el festival ya va tomando forma para su décima edición en nuestro país.

De momento aún no ha dado a conocer el line up por día, aunque sabemos que tanto Blur como Pulp son los encargados de cerrar el evento el 24 y 25 de noviembre, pero aún no han mencionado que día cierra cada uno.

¿Cómo comprar entradas?

La venta de entradas ya se encuentra activa para todos aquellos que quieran adquirir sus entradas para el Fauna Primavera 2023. Para comprar entradas podrás hacerlo mediante la página de LiveTickets AQUÍ.

Sobre los precios para este año, son los siguientes:

Pase General dos días : $175.500 pesos.

: $175.500 pesos. Pase Upgrade Vip dos días: $345.000 pesos.

Ambos precios incluyen el cargo por servicio.

De momento aún no se ha revela el cartel diario, por lo tanto aún no se realizará la venta de pases diarios para el show de noviembre. Pero, se espera que prontamente las productoras confirmen el line up definitivo para los dos días y comience la venta.