Atención fanáticos de la música. El Festival Fauna Primavera regresa más grande y fuerte este año 2023, donde volveremos a disfrutar de la música en directo y con el sello que lo caracteriza desde su creación, actos de vanguardia, clásicos y de culto en la música indie, reuniendo también en su cartel estilos alternativos como el folk, la electrónica y la música experimental. Descubre cuáles serán los días del evento a continuación.

¿Qué días se realizará Festival Fauna Primavera 2023?

Para todos y todas que estaban esperando con muchas ansias esta gran noticia. Queremos contarles que los días próximo 24 y 25 de noviembre se realizará uno de los eventos de música más importantes en nuestro país.

Además, cabe señalar que, el festival que cumple su décima versión este 2023, creado en Chile por Fauna Prod y será producido por primera vez en alianza con Lotus.

¿Qué nos espera este Fauna Primavera 2023?

Sin duda que será una jornada memorable como suele ser cada año. Serán dos días de música para disfrutar de grandes actuaciones de bandas nacionales e internacionales, ofreciendo directos de primer nivel a miles de asistentes y protagonizando una de las paradas imprescindibles de cada año. Ese es el compromiso de Fauna Primavera con la música y el público, que cada edición sea una experiencia musical vital, inigualable y espectacular. Un festival único.

¿Quiénes se presentan en Fauna Primavera 2023?

Hasta el momento, no existe información confirmada sobre quiénes serán los artistas que subirán al escenario ni dónde será el recinto o espacio.

¿Quiénes se han presentado anteriormente en Fauna Primavera 2023?

El festival Fauna Primavera nació en 2011 y desde entonces, por sus 9 ediciones han desfilado los talentos más sobresalientes de la escena mundial contemporánea, creando un vínculo irrompible entre la música alternativa y los fans chilenos, entre los que se destacan Pulp, Morrissey, Phoenix, Spiritualized, Lorde, Air, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Metronomy, Primal Scream, Tame Impala, Yo La Tengo, Dinosaur Jr., M.I.A., Empire Of The Sun, Hot Chip, Claptone, MGMT, Iggy Azalea, The Walkmen, Jorge González, Javiera Mena, Los Bunkers, Alex Anwandter, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Gepe por nombrar solo algunos.