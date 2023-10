El Festival Fauna Primavera de 2023 se perfila como un hito excepcional en su historia, ya que celebra con gran emoción su décimo aniversario en Chile. Este evento musical icónico ha desvelado una serie de emocionantes noticias que han dejado a los amantes de la música expectantes y emocionados.

Las fechas elegidas para este magno evento son el viernes 24 y sábado 25 de noviembre, y como escenario se ha seleccionado el majestuoso Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Este espacio amplio y versátil, los artistas tanto nacionales como internacionales deleitaran a los miles de asistentes, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar con actuaciones en vivo de algunos de los músicos más destacados de la escena contemporánea.

¿Cuáles es el line-up del Festival Fauna Primavera 2023?

Entre los anuncios más resonantes se encuentra la confirmación de que las legendarias bandas británicas Pulp, que se formó en Inglaterra a finales de los 79 y liderada por Jarvis Cocker, cuenta con una amplia carrera en donde han cosechado reconocidos temas como Common People, Razzmattaz. This is Hardcore, Like a Friend y Something Changed.

Pulp lanzó el 2001 su álbum “We Love Life” y luego se tomaron un descanso de diez años, habiendo vendido más de 10 millones de discos. Después de otra pausa en 2014, la banda regresó a los escenarios en 2023 con varias colaboraciones, entre ellas, su participación en el festival Fauna Primavera.

Blur, banda integrada por Damon Albarn, quien también es la voz de Gorillaz, también estarán en Fauna 2023. El grupo que se formó en Londres en 1988, con ritmos variados, los multifacéticos artistas consta de una larga trayectoria y una serie de hits atemporales en donde destacan Song 2, Girls and Boys, The Narcissist, Parklife, Good Song, Coffee and TV y Country House.

Su esperado octavo álbum, “The Magic Whip” (2015), marcó su regreso después de doce años y se convirtió en su sexto álbum consecutivo en alcanzar el primer puesto en las listas británicas

Babasonicos, la banda argentina, es otra de las agrupaciones confirmadas para el gran evento. Con temas como Yegua, Irresponsables, Como eran las cosas y Vampi, la banda de rock alternativo formada en el año 1991 cuenta con una amplia y exitosa trayectoria que se extiende por décadas.

Grimes, la compositora y artista visual canadiense, también será parte del espectáculo, en donde mezcla estilos entre synth-pop art rock, indietronica​ shoegaze space y música experimental, entre otros.

Róisín Murphy, la artista irlandesa, también será parte del gran evento, con temas como Ramalama, The Time is Now y Sing it Back, la ex integrante de la banda Moloko es uno de los números más esperados del evento.

The Blessed Madonna también estará presente en Fauna 2023, con temas como Marea, Love Again, Mercy y Break My Heart, promete hacer bailar a los asistentes.

Revisa a continuación el line up completo del Festival Fauna Primavera 2023

¿Quedan entradas a la venta?

Sí, las entradas disponibles están a la venta a través de sistemas livetickets.cl. Los precios van desde los 109.000 pesos, correspondiente al pase diario, los clientes banco de Chile tienen un descuento quedan el valor en $90.300, mientras que el pase Upgrade Vip 2 días tiene un costo de $345.000 con cargo incluido, quedando en $285.500 para clientes Banco de Chile.

Revisa el valor de las entradas a continuación