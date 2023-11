"Me quieren cortar, pero no importa": Pincoya dijo de todo en su votación en Gran Hermano Chile

Gran Hermano comenzó un nuevo proceso de eliminación, dejando una nueva placa de jugadores que tienen un pie adentro y uno afuera dentro de la casa más famosa del mundo. Cabe señalar que, los participantes están votando en vivo, por tanto los demás compañeros escuchan los argumentos de cada uno al votar.

Esta vez, quien no dejó a nadie indiferente con su votación fue Jennifer, más conocida como Pincoya, quien dijo de todo en el confesionario contra la censura y a las dos participantes que recibieron sus votos.

Pincoya se va con todo en nominación en vivo de Gran Hermano

“Estas dos personas nominadas van a ser porque en realidad yo también tengo claro que dentro de la casa hay situaciones de que a mí me han puesto en pantalla, y que muchas veces no me parece que solamente me pongan a mí y me dejen como la mala de la película”, comienza diciendo Pincoya al ingresar al confesionario.

“Asumo mi responsabilidad que soy bastante complicada, digo mis insolencias, no lo voy a negar”, declara Jennifer.

Luego, se refirió a como la muestran en el programa, dando a entender de que el reality no presenta todo en pantalla. “Ha pasado situaciones acá, y espero que como me muestran mi lado malo, espero que para todos sea ley pareja“

Tras esto, la participante reitera su molestia sobre lo que se muestra y no. “Siento que para todos tienen que mostrar las cosas buenas y las cosas malas, que sea equitativo, no solamente a mí“.

“Espero que la gente que haya visto estas situaciones me apoye y digan ‘por eso esta otra se pone media lesa también‘”, sentencia Jennifer.

Luego comenzó a hablar sobre la cena, hasta que la voz de Gran Hermano le dice a Pincoya que declare sus votos, a lo que Jennifer responde, “me quieren cortar pero bueno no importa”, y siguió hablando sobre situaciones que no le parecen dentro de la convivencia, en donde se refirió a la prueba del supermercado y los dichos que le dijeron al tocar su puerta de la habitación.

“Me dijeron respecto a un dulce que me ofrecieron, y si no lo mostraron, espero que la gente del ciberespacio lo haya sacado y mostrar también, que la mala de la película no siempre soy yo“, remata Jennifer.

Después de decir todo lo dicho anteriormente, Pincoya vota por Scarlette y Viviana. “(Scarlette) tiene comportamientos que a mi tampoco me parecen, desagradables con los demás compañeros“.

“Viviana, gracias por el alfajor, a lo mejor no mostraron esa parte pero tú sabes lo que me dijiste“, finaliza Pincoya.

¿Cuándo se sabe quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Este domingo se podrá saber quién es el nuevo participante que se va de Gran Hermano para siempre.