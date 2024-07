El argentino entregó detalles de su quiebre con la ex Mekano y reveló detalles de la supuesta ecografía falsa.

Hace algunos días Daniela Aránguiz le respondió con todo a Luis Mateucci por sus comentarios en ¿Ganar o Servir? en donde el argentino señalando que la panelista de TV+ le envió supuestamente una foto de una ecografía falsa, motivo por el cual él decidió iniciar una nueva relación dentro del encierro con Daniela Colett.

La ex Mekano desmintió en el programa “Sígueme” estás acusaciones. “Yo tuve dos hijos con el hombre más importante de mi vida y si tuviera otro no hubiera sido ni será con Luis Mateucci (…) si yo no quise retener al amor de mi vida, a mi marido que era millonario, créeme qué voy a querer tener una guagua con Luis Mateucci… lo tendría que mantener a él y a la guagua”.

“Lo encuentro súper machista y retrógrado pensar que una mujer amarre a un hombre o lo extorsione con un hijo”, pidiéndole que “por favor no me sigas llamando por Facetime”. Pero la situación no quedó allí, ya que ahora fue el turno del argentino de referirse a lo sucedido y se lanzó con todo contra su ex pareja.

La respuesta de Luis Mateucci

En conversación con el programa “Que te lo digo”, el argentino se refirió a lo sucedido desmintiendo los dichos de Aránguiz y entregando detalles de su ruptura.

“La ecografía se la mandó a todo el mundo, no me la mandó a mí solo. Se la mandó a Daniela Colett, a la amiga de Daniela, habló con Edu Vargas, habló con la familia, mostró una ecografía, dijo que estaba de dos meses”.

“Y que no fue a la final (de Tierra Brava, donde Luis compitió) porque estaba embarazada, una cosa así le dijo a la amiga de Daniela (Colett), están los chats, están las cosas, miente”.

Agregando que no quiere hablar del tema, “estoy muy decepcionado con ella, esa es la palabra. Yo estaba enamorado, porque si no era amor ¿qué era?, y yo creo que ella también estaba enamorada de mí, porque volvemos a lo mismo, yo soy un chico trabajador, no ando regalando nada, ni va a andar conmigo por dinero ni por fama, ni yo también”.

“Yo considero que los dos estábamos enamorados y decir todo lo que está diciendo, yo creo que no me lo merezco. Yo estoy muy decepcionado y dolido en su actuar. Es ella la que se mandó la caga… y es ella la que arrancó con todo esto y es ella la que sigue. Yo la amaba y le tenía mucho cariño”.

