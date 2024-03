La rutina de Luis Slimming fue para muchos, la más exitosa del último Festival de Viña del Mar 2024. Claro que junto con ello, también se ha levantado polémica por un chiste sobre Paul Vásquez, el cual no agradó para nada al popular “Flaco”.

El también conocido como Don Comedia conquistó la Gaviota de Plata y la de Oro, además de coronarse como uno de los grandes ganadores del último certamen. Sin embargo, el tema con Vásquez sigue dando vueltas. Slimming hizo un chiste donde calculaba lo que gastaba el Flaco durante la época en que sufrió de adicción a la cocaína.

“Aparte de ser papá, soy abuelo. Yo tengo tres nietos, yo soy el único autorizado de contarle la historia a mis nietos y a mis hijas menores. Es eso”, explicó el Flaco en Zona de Estrellas. Por esta situación, Luis Slimming se defendió en su programa online Entre Broma y Broma, donde compartió espacio con Edo Caroe.

La respuesta de Luis Slimming al Flaco

“Yo siento que el chiste que hice en Viña del Flaco no es terrible. Tomé todas las precauciones de que dije ‘pucha, el Flaco en verdad es una persona muy querida, es un hueón que de verdad ayuda mucho a la gente de la Quinta Región. Es probable que alguien se enoje y me pifie“, aseguró Slimming. Además, este indica que el “chiste” no está en la adiccón de Vásquez.

“Para mí era divertido el cálculo de las 800 lucas y el cómo que yo no te voy a revelar quién es y te digo que es el compañero de el Indio. Eso para mí era lo chistoso, más que recordar el pasado de las drogas de el Flaco”, señaló Don Comedia, quien incluso indicó que “traté de levantarlo lo más que pude”.

En el pasado, Slimming intentó hacer una rutina que también aludía al Flaco en Olmué. Tras eso, ambos se encontraron en Canal 13, donde Vásquez lo había autorizado a realizar el chiste. “A mí lo que más me alivianaba la conciencia fue que cuando el Flaco fue a El Purgatorio hubo muchos chistes de droga y se los tomó todo para la risa. El Flaco me dijo ‘mientras la hueá de risa y sea en pos del humor, di la hueá que quieras. Yo me quedé con eso“, cerró Don Comedia.