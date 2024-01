Sabemos que existen premios que reconocen lo mejor del cine, y por otro lado, existen los Razzie Awards, los cuales destacan las peores películas del 2023.

Anualmente, los Razzie Awards son otorgados desde los inicios de la década de los ochenta por un conjunto de críticos y periodistas. Aunque la mayoría de los miembros de esta asociación son estadounidenses, también cuentan con participantes de diversas partes del mundo. Este “premio” se materializa en la forma de un racimo dorado de frambuesa.

Si no sabes quiénes son los nominados, pues a continuación, presentamos la kista oficial para la edición de este año.

Nominados de los Razzie Awards

Los nominados son los siguientes:

Peor actor

Russell Crowe / El exorcista del papa

Vin Diesel / Rápidos y furiosos 10

Chris Evans / Ghosted

Jason Statham / Megalodón 2: El gran abismo

Jon Voight / Mercy

Peor actriz

Ana de Armas / Ghosted

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance

Jennifer Lopez / The Mother

Dame Helen Mirren / Shazam: Furia de los dioses

Peor actriz de reparto

Kim Cattrall / About My Father

Megan Fox / Los indestructibles 4

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam: Furia de los dioses

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s

Peor actor de reparto

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Confidential Informant

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero / El exorcista del papa

Sylvester Stallone / Los indestructibles 4

Peor pareja escénica

Cualquier par de “mercernarios sin misericordia” / Los indestructibles 4

Cualquiera de los dos codiciosos ejecutivos que soltaron 400 millones por los derechos para hacer El exorcista: Creyentes

Ana de Armas y Chris Evans (quienes arruinaron la química en pantalla) / Ghosted

Salma Hayek y Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance

Pooh y Piglet como un par de asesinos sangrientos en Winnie the Pooh: Miel y sangre

Peor precuela, secula, remake o spin-off

Ant Man & The Wasp: Quantumania

El exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Indiana Jones y el dial de seguir exprimiendo una franquicia

Winnie the Pooh: Miel y sangre

Peor director

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Miel y sangre

David Gordon Green / El exorcista: creyentes

Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh / Los indestructibles 4

Ben Wheatley / Megalodón 2: El gran abismo

Peor guion

El exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Indiana Jones y el dial de.. ¿ya me puedo ir a casa?

Shazam: La furia de los dioses

Winnie the Pooh: Miel y Sangre