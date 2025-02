Los rumores entre un posible romance entre Sammis Reyes y Emilia Didescontinúan en alza luego de las enigmáticas publicaciones de la concursante del Miss Universo en sus redes sociales.

Este fin de semana surgió el rumor sobre un posible romance entre exjugador de la NFL y la cantante luego de una publicación en la cual aparecen ambos abrazados frente a un espejo.

Al ser consultada por Infama, la artista señaló: “Me cae bien, somos amigos”, comentó, agregando que lo invitó a ver su presentación junto a Plácido Domingo junto a otros amigos. “No hay secretos aquí, de verdad somos muy panas”.

¿Indirecta sobre Sammis?

En su cuenta de Tiktok, Emilia compartió distintos registros en donde participó en un trend con el sonido “Are you up for a joy ride later”, en donde la cantante escribió: “Le hablé por Instagram y me invitó a comer. ¿Qué pasó después? ¡Adivina!“.

¿Hay romance entre Emilia y Sammis?

Además de la imagen en redes, se suma un paparazzeo en donde se observa a la cantante y el deportista juntos en el auto de él.

Por otra parte, en el programa de CHV, Plan Perfecto, el panelista Javier Fernández, señaló: “Todo mi CrossFit los vio, él no pasa desapercibido. Ella andaba con gorro. Tiene una camioneta negra gigante”, para luego agregar: “Le abrió la puerta, le llevó las maletas, llegó en la camioneta de él”.

A lo que Pablo Candia comentó que se contactó con ella para preguntarle sobre el supuesto romance, revelando que Emilia le señaló: “No, baby, no tengo nada que decir al respecto. Solo que voy al Festival de Viña y eso me tiene muy emocionada”.

