La polémica entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz continúa. Y es que recientemente, en una entrevista con Revista Sábado, el exfutbolista decidió responder con todo a la que fue su exmujer.

Esto se daría principalmente por las acusaciones hechas por la influencer sobre incumplir responsabilidades con los hijos que tienen en común ambos.

“Nunca he incumplido con mis hijos”

En la entrevista hecha por la revista de El Mercurio, Valdivia se refirió a las acusaciones hechas por Aránguiz. Aquí destaco que no ha incumplido las responsabilidades que tiene con sus hijos y que además esperaba no tener que hablar más del tema.

“De verdad espero nunca más tener que referirme a estas cosas. Nunca he incumplido las responsabilidades con mis hijos, ya sea económicamente, de despreocupación o de ausencia”, mencionó Valdivia.

“Yo no he hecho nada público. No me he defendido en los medios. El comunicado es algo más serio. Yo no me he defendido con historias, con fotos“, explicó.

En esta misma línea, declaró que no se exhibía públicamente con sus hijos para así no presentarlos como una prueba de ser un buen papá, sino que lo hace netamente porque le gusta pasar tiempo con sus hijos.

“Si salgo el día de mañana con mis hijos a almorzar, no subo fotos con ellos para que la gente diga que soy un buen papá por eso. Yo me siento orgulloso de los hijos que tengo”.

Hay que recordar que en una ocasión Daniela Aránguiz lo tildó de “papito corazón” por no hacerse cargo de sus hijos. Ante esto, Valdivia simplemente destacó que él pagó licenciatura, salud y alimentación de sus hijos.

“Cuando se me acusaba de que no daba plata y era un ‘papito corazón’, yo le estaba pagando la licenciatura a mis hijos, la salud y la alimentación. Hoy mi hijo tiene un viaje de gira de estudio y lo pago yo íntegramente. Hace poco le fui a sacar el pasaporte, lo llevé yo”.

“Si hoy lo hago es para acabar de una vez por todas con las especulaciones y que la gente no me diga ‘papito corazón’ sin conocimiento”, finalizó.