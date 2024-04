Daniela Aránguiz respondió con todo en sus redes sociales, luego de que se reveló que la diputada Maite Orsini interpuso una querella en su contra por el delito de injurias y calumnias en medios de comunicación social.

A través de sus redes sociales, la panelista de televisión se refirió a la denuncia de la parlamentaria en su contra, en donde además, como prueba, se mostraron los mensajes y mails que la ex participante de Tierra Brava envió a Orsini.

Aránguiz por su parte, también reveló mensajes que supuestamente le habría enviado su ex esposo y actual pareja de Maite, el futbolista Jorge Valdivia.

La respuesta de Daniela Aránguiz

En sus historias de Instagram, la ex Mekano realizó un registro refiriéndose a este caso, además de mostrar pantallazos de mails que su ex pareja le habría enviado.

“Me da mucha risa. Créanme que hay muchas cosas que no he dicho y hay muchas que no he hecho. Cómo tan poco hombre. Yo también tengo muchas cositas, pero no quería hacer esto”, comenzó señalando.

“Deberían preocuparse de hacer su trabajo, pero parece que les gusta la tele y les gusta quedar en ridículo de nuevo“, agregó apuntando a su ex pareja, para luego arremeter contra Orsini. “Va a salir perdiendo ella, nadie vota por mí, no estoy en un cargo público”.

“Más encima, ese mail es con Jorge, ni siquiera es con ella, no sé si ella le sacó ese mail a él o él se lo sacó, pero eso es una pelea con Jorge”, agregó.

“Yo trato de calmarme, es bien feo el mensaje que le mandé, pero bueno, yo soy chucheta, todos ustedes saben que cuando me baja la locura soy chucheta y tengo la pura cara de cuica, ya todos me conocen, no tengo nada que esconder”, señaló en otro registro.

Revisa el registro a continuación

Seguido, mostró los pantallazos de mails que se habrían enviado entre ella y el ex seleccionado nacional. “Como le haces esto a tu familia no sabes lo que hiciste nueva quise todo lo q va a pasar quiero q lo sepas (sic)”, habría escrito la ex Mekano.

Mientras que la respuesta del jugador sería: “Voy a seguir pagando abogados con la plata que yo gane y que dices que es de ambos, mientras más me insultes, menos plata va a quedar en la sociedad (sic). Y si lo que importa es plata para el futuro de mis hijos, bueno, que sepas que ese futuro depende de cuantos delitos cometas”.