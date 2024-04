El deportista entregó detalles de su relación con la parlamentaria y también respondió a acusación de su ex pareja sobre

El comentarista deportivo y ex seleccionado nacional Jorge Valdivia se sinceró sobre su relación con la diputada Maite Orsini, entregando detalles de cómo se conocieron y cómo nació el amor entre ambos, tras su comentado quiebre con la ex integrante de Mekano Daniela Aránguiz.

Hace algunas semanas el ex futbolista apareció en los medios con una polera del escritor chileno Pedro Lemebel, que le regaló la parlamentaria. “Yo, la verdad, no sabía quién era Lemebel, pero hoy sí sé. Me leí uno de sus libros ‘Tengo miedo torero’”, reveló.

De igual forma se viralizó una imagen de él utilizando un gorro con el nombre de la diputada. “Me nació hacerle un gesto lindo”, agregando que “Yo siempre que hablo de Maite lo hablo desde el corazón porque la quiero”.

La historia de amor entre Maite y Jorge

El “Mago” reveló que conoció a la diputada en noviembre del 2022 durante una actividad de Unicef en Renca, en donde comenzaron a hablar por redes sociales, sin embargo, no se vieron en tres meses.

Valdivia comentó que todo inició cuando él ya estaba soltero, tras el fin de su relación con Daniela Aránguiz. “Entonces fue un momento en que conocí a mucha gente y de distintas profesiones”.

“La Maite me fue gustando progresivamente cuando empezamos a hablar más. Para mí, es enriquecedor hablar con personas como ella, que tiene otra perspectiva de la vida, hacen cosas distintas a lo que yo estaba acostumbrado”, expresó el deportista.

Añadiendo que tienen gustos e intereses muy distintos. “La Maite, por ejemplo, toca piano y ukelele, y a mí me encanta, puedo pasar horas escuchándola. También cantamos karaoke, tenemos nuestra música y jugamos mucho al bachillerato (…) Nuestra canción favorita es una de Andrea Bocelli con Marta Sánchez, ‘Vivo por ella’”, reveló.

Asimismo, reveló que la parlamentaria le cuenta sobre su día laboral y que al le interesa saber lo que ocurre en el Congreso. “Ella me explica un poco el funcionamiento de las comisiones y eso me gusta porque la veo con la intensidad que me cuenta”.

Jorge Valdivia responde a acusación de Daniela Aránguiz

En la entrevista, el deportista comentó los dichos de su ex pareja por supuestamente no evadir sus responsabilidades con sus hijos. “De verdad espero nunca más tener que referirme a estas cosas. Nunca he incumplido las responsabilidades con mis hijos, ya sea económicamente, de despreocupación o de ausencia”, expresó.