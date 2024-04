Claudio Valdivia habla de su relación con Daniela Aránguiz: "No me caía bien"

Todas las expectativas están en ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13 que promete activar la industria televisiva. De ese modo, la producción ha confirmado diversos famosos con trayectorias en el mundo del espectáculo y la polémica. De ese modo, su último competidor oficialmente anunciado fue Claudio Valdivia, el hermano del futbolista Jorge Valdivia.

Su debut televisivo fue en el año 2011 cuando logró ser semifinalista en el reality “Año 0” en 2011, y se destacó por ser uno de los grandes competidores.

“A mí lo que me atrae de los realities es la competencia, sobrevivir, por eso después de ‘Año 0’ estuve en ‘Amazonas’. Uno que es competidor toda la vida quiere eso, competir, ponerse a prueba físicamente”, comenta Claudio Valdivia.

En la actualidad, el deportista se encuentra formando a niños en Colo Colo y regresa a la televisión, siendo uno de los objetivos, volver a encontrarse con Pangal, quien ganó Año 0 y fue su amigo durante el encierro.

“Pangal es un rival muy duro, yo tuve la fortuna de estar con él 5 meses encerrado. Pero los años pasan, él ya tiene casi 40 y quizás no sea el mismo competidor que fue a los 25. Tengo esa espina todavía de que no di el 100% y no pude tener la final que todos esperaban en ese tiempo, que era Pangal-Valdivia. Por eso pienso que puedo ganarle ahora”, asegura con ganas de una revancha.

Y no sólo se refirió a la competencia, sino que también fue consultado por su relación con su ex cuñada Daniela Aránguiz, quien participó en Tierra Brava.

Claudio Valdivia revela detalles de su relación con Daniela Aránguiz

Tal como lo mencionamos, Luis Mateucci, es uno de los jugadores que ingresarán al programa y es actualmente pareja de Daniela Aránguiz, su ex cuñada. Respecto a su relación con ella, declaró que no hubo tal profundidad a pesar de que estuvo casada 20 años con Jorge.

“No tengo ninguna relación con ella, nunca la tuvimos. Nunca nos llevamos bien, a mí ella no me caía bien y yo no le caía bien a ella, porque para ella yo era el hermano ‘mala influencia’. La Daniela es así, yo la conozco hace muchos años, es de esas personas que tira cosas que no son reales y las deja ahí. Y no se va a disculpar jamás de lo que dijo. Ha habido muchos episodios donde ella me ha involucrado a mí, a mis hijos y a mi ex”, comenta sobre la ex participante de Tierra Brava.

“Obviamente que yo esté en el reality con Mateucci para la gente va a generar morbo, y yo acepto eso, porque estará entretenido. Y si él me saca el tema, lo conversaremos”, asegura.

Participantes confirmados en ¿Ganar o Servir?

El nuevo reality tiene fecha estimada para este mes de abril: “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Blue Mary, Botota Fox, Faloon Larraguibel, José Ángel González, Camila Recabarren, Mariela Sotomayor y Alejandro Pérez Moro.