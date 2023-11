Gran Hermano inicia su recta final y cada día se pone más intensa la convivencia entre los participantes. Amores, peleas y distanciamientos han protagonizado en diversos capítulos los competidores que se encuentran encerrados en Buenos Aires.

Esta semana en el reality de Chilevisión se conoció una nueva placa de nominación en primera instancia los nominados fueron: Viviana, Francisco, Fernando y Scarlette. Sin embargo, todo cambió con la dinámica del “Teléfono Rojo”, ya que una de las llamadas resultó tener un inesperado cambio en la placa de eliminación.

Hans fue el participante que respondió la última llamada, la cuál indicaba “deberás reemplazar a un jugador de la placa por uno que no esté. Si estás en la placa, no puedes salvarte ni agregar al líder de la semana”. Luego de eso Hans decidió salvar a Francisco y dejar en placa a Constanza Capelli.

Ignacia Michelson quiere que eliminen a Bambino de Gran Hermano

Ignacia Michelson debió renunciar al encierro de Argentina por motivos médicos, luego de una fuerte otitis y un cuadro de alergia. Sin embargo, la ex pareja de Marcianeke sigue atenta a los capítulos de Gran Hermano y a través de sus redes sociales sigue apoyando a Constanza Capelli y a sus ex compañeros de encierro.

En una dinámica de Instagram donde sus seguidores podían hacerle preguntas le consultaron “¿sacamos a Bambino?” y ella respondió Bambino al 3331, haciendo alusión al mensaje de texto que puede enviar al público para eliminar a un participante del reality.

Luego Ignacia Michelson explicó las razones para elegir a Bambino y sacarlo de la casa y confesó que “miran está placa, quiero que se vayan Vivi o Bambino serían mis opciones, lógico porque no los conozco a ninguno de los dos”.

Asimismo agregó que “pero, como soy amante de los animales y pasó lo de Bigote al principio, a mí no se me puede olvidar. Entonces, ustedes saben que yo amo, adoro a los animales, entonces para mí eso no lo perdono” finalizó.

La influencer hizo una clara referencia a la conducta cuestionable que tuvo Bambino en su primera participación en Gran Hermano, dónde fue fuertemente cuestionado por los dichos contra Bigote.

¿A quién salvó de la placa de nominación el líder de la semana?

Sebastián Ramirez fue el ganador de la prueba del líder consiguiendo la inmunidad, cinco millones de pesos y tuvo que salvar a uno de sus compañeros de la placa de nominación.

Finalmente durante la transmisión día jueves Seba salvó de la placa a Constanza Capelli y estás fueron sus razones al momento de salvarla de la eliminación:

“va a sonar repetido pero también me desestabilizó mucho está persona, creo que ahora está cambiando su actitud hacia mí, se está ganando mis besos, cada día se gana mis besos. Es una mujer que yo por lo menos si estoy acá solo la echaría de menos, se que me votaría, me ha votado, fulminado, quiere que me vaya hace tres semanas”

Asimismo dijo “es raro, es una relación de amor y odio, no quiero decir que tóxica, amor y odio, lo pasó bien me río, echamos la talla es como mi contención acá adentro, entonces mi elegida para que se quede es Constanza” finalizó Ramírez.