¿El fin de Pretty Little Liars: Original Sin? Revelan qué pasará con la serie de Max

Una inesperada noticia recibieron los fans de Pretty Little Liars: Original Sin cuando se reveló lo que pasará con el futuro de la serie que actualmente cuenta con dos temporadas al aire.

El segundo ciclo del spin-off de la saga original de Freeform se estrenó en junio de este año con la revelación de que la Sra. Lansgbury (Carey Van Driest) es la temida “Bloody Rose” con Wes (Derek Klena) trabajando como su cómplice.

También la nueva temporada contó con importantes regresos como el de Archie Waters, también conocido como “A”, y el de la doctora Anne Sullivan (Annabeth Gish), cuyo personaje muere en la trama.

El final de la temporada reveló una nueva amenaza para las protagonistas en donde un grupo con máscaras irrumpe en los pasillos de Millwood High School.

¿Habrá una tercera temporada de PLL: Original Sin?

La serie trata sobre un nuevo grupo de jóvenes que son acosadas por una terrorífica figura que se esconde bajo la inicial -A, al igual que en la serie original de Freeform protagonizada por Ashley Benson, Lucy Hale, Troian Bellisario, Sasha Pieterse y Shay Mitchell.

A través de un comunicado MAX reveló que la serie no volverá para un nuevo ciclo. “Si bien Max no avanzará con una tercera temporada de Pretty Little Liars, estamos muy agradecidos con nuestros cocreadores, Roberto Aguirre-Sacasa y Lindsay Calhoon traen, así como el equipo de Warner Bros. Television, por reintroducir a los fanáticos a esta nueva iteración de mentirosas que se unen para luchar contra el último villano espeluznante Terrifiing Millwood”, dijo el streamer en un comunicado.

“Su visión creativa única y moderna, combinada con el inmenso talento de nuestro elenco y el equipo, le dio a la serie un punto de vista divertido y lleno de terror que rindió homenaje a sus raíces originales de Rosewood.