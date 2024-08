Gonzalo Valenzuela fue sorprendido manejando bajo la influencia de alcohol, esto luego de que el actor nacional se encontraba manejando por la comuna de Lo Barnechea cuando fue controlado por carabineros, en donde el alcotest marcó casi 0,5 miligramos de alcohol, según informó La Cuarta.

El hecho ocurrió pasada las 23:00 horas, en donde por la situación, el actor debió entregar su vehículo a otra persona responsable, debido a la infracción.

La comentada fiscalización de 2023

Durante una fiscalización en noviembre pasado, el actor fue sorprendido conduciendo una moto sin los documentos pertinentes. “Esto es un error mío y lo tengo que asumir, pero tengo todos mis documentos. Yo me asusté porque está muy sensible el tema, parece que ayer hubo un tema muy potente con Carabineros, entonces cuando me pararon llegaron como seis”, señaló en diálogo con el matinal de CHV, según recopila La Cuarta.

“Entonces yo quedé como ‘qué pasó’, pensé que me estaban confundiendo con un delincuente, porque fue muy violento, entonces quedé muy nervioso”,

“Tengo todos los documentos. Tienen mi carnet, mi carnet de manejar motos y todo. Lo que no tenía era mi patente. La tengo, pero no está puesta en el lugar correcto. Eso es”, explicó en aquel momento.

Recientemente, el actor hizo noticia luego de revelar una compleja situación, en donde acusó haber sido drogado y estafado por falso “taxi”. Valenzuela señaló que el conductor le ofreció una botella de agua.

“Parecía una mineral nueva, como cerrada. De pronto me dice que me va a cobrar siete mil pesos”.

Valenzuela comentó que al llegar al cajero para poder pagarle, vio como el conductor se alejaba del lugar. “No recuerdo cómo llegué a la casa caminando”.

“Ahí caché que algo me habían dado algo para asaltarme: me habían sacado 400 lucas de la tarjeta. En mi vida he apagado tele por copete y desde la Copec que no me acuerdo de nada”.