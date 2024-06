Sergio Lagos trajo una nueva actividad a ¿Ganar o Servir? Con noticias del presente, el animador presentó diversos titulares a algunos de los participantes para así hacerles preguntas.

Uno de los que fue preguntado al respecto fue Luis Mateucci, a quien se le presentó un titular de abril de este año de Las Últimas Noticias, el que decía “Tengo claro que no volveré con Daniela Aránguiz“.

Con todo contra la ex Mekano

Tras las preguntas de Sergio Lagos, Luis decidió aclarar una vez más que no quiere volver con la panelista de Sígueme, por si a alguien le había quedado una duda.

“Lo dejé bien claro para que si había alguna duda o lo que sea… lo dejé bien claro Sergio“, explicó.

“Porque a lo mejor muchos especulan porque entré el reality para jugar, ya tengo bien claro que no voy a volver y si eso conlleva lo que sea, después que digan lo que sea como estoy acostumbrado“, agregó.

Posteriormente, al ser consultado si es que había una razón detrás de su decisión, él mismo destacó que sí, la había, pero no dio muchos detalles al respecto de cuál o cuáles serían.

“Hay una razón, pero de verdad, Sergio, es algo mío. A mí no me gusta que las personas me fallen y cuando me fallan prefiero dar un paso al costado. O sea, nada me obliga a estar con nadie. Más allá de que la ame o no, no voy a estar con una persona que sé que no actúo bien conmigo“, mencionó sobre su término.

Sergio igual preguntó a Oriana qué opinaba al respecto de la situación en su posición como expareja de Luis y con la que tiene más cercanía.

“Mira, me parece bien. Antes de que él entrará a Tierra Brava, una vez hablamos por teléfono. Me habló muy bien de ella, de lo feliz y enamorado que estaba, en ese momento yo lo apoyé. Pero si ya empiezo a escuchar que hay cosas que no van y por las que él no está dispuesto a pasar, yo voy a estar siempre a su lado y lo voy a apoyar en la decisión que tome. Pero motivos tiene y muy gordos“, mencionó.

