Tras la salida de Fran Maira de Gran Hermano, se han dado a conocer detalles como su discusión con Pincoya que, casi se sale de control y llegan a los golpes, como también otros detalles de la casa más famosa del mundo. Por ese lado, la joven que ha estado dando entrevistas de prensa, señaló que no entiende el cariño de la gente a Coni, afirmando que “no sabe comunicarse”.

Fran Maira afirma que Coni trató mal a compañeros

Durante una conversación con FMDOS, Fran Maria, la última eliminada del reality señala que no comprende el apoyo de la gente a Coni.

“Yo siempre he dicho que Coni tiene tremendo talento, es estupenda”, comenzó diciendo Fran.

“¿Por qué la gente admira ciertas conductas que a mí no me parecen? O sea en la casa pasaron muchas cosas que no se vieron porque yo sé que no se vieron pero yo las viví adentro, y la Coni en todo momento desde el principio hasta el final fue la persona que más tuvo conflictos en la casa“, expresó la ex participante.

A esto agrega, “tuvo problemas con Ariel, con la Trini, con Sebastián, con Raimundo, conmigo, hasta con la propia Pincoya la ha tratado mal”

“Ha tratado mal a muchas personas, entonces creo que ella tiene un problema de que no sabe comunicarse, todo lo hace a través de la agresividad, de los insultos, no puede tener una conversación tranquila“, sentenció Fran.

Tras conocerse el resultado, Fran señaló: “La verdad yo venía hace días diciéndole a mis compañeros que me quería ir, yo ya sentía que había llegado mi momento.

“Deje una huella gigante, lamentablemente en este último tiempo me han pasado cosas que me han perjudicado. Hay que admitir que me tocó una placa super difícil, no quiero volver entrar en el tema, pero el fin de semana me vi envuelta en muchos conflictos en donde no me pude quedar callada, porque ya me mantuve callada lo suficiente”.