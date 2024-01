Five Night at Freddy's: Revelan en qué estado está la secuela de la exitosa película

Five Nights At Freddy’s fue uno de los grandes estrenos del segundo semestre del 2023. Y es que la película adaptó el tan conocido videojuego de terror del mismo nombre.

La película nos presentó en pantalla grande a los conocidos personajes de Freddy, Chica, Foxy y Bonnie, los animatronicos que se toman el videojuego. Además, vimos a Josh Hutcherson interpretar a Michael Schmidth, el cuidador de la pizzeria de Freddy abandonada.

Y es que con esto vimos la primera adaptación al cine del tan conocido videojuego que cautivó a una comunidad entera de gamers.

Confirmada la secuela de la película

Recientemente en una entrevista con Variety Josh Hutcherson declaró que una secuela de Five Nights At Freddy’s se está trabajando actualmente. Y es que la película ya estaría preparando su secuela luego de ser un gran éxito en las salas de cine del mundo.

La cinta se convirtió en un éxito al recaudar $249.9 millones de dólares a nivel mundial siendo la película más taquillera de Blumhouse en todo el mundo a pesar de haber recibido malas críticas por parte de los críticos.

Finalmente con esto, Hutcherson confirmó a Variety durante la gira de prensa de Beekeeper que la secuela de FNAF va bien de momento.

“Sé que ahora mismo están en el procesos de concretar la historia y quieren comenzar los antes posible. Obviamente, los fanáticos son increíbles y están incondicionales. Para mí ser parte de esto fue genial y fenomenal“, destacó.

“Esperábamos que conectara con el público. Pero no creo que nadie, ni siquiera de nuestro lado, esperara que realmente se conectará como lo hizo. Me muero por volver al set. Emma Tammi, nuestra directora, estuvo fantástica y fue un mundo muy divertido en el que jugar. Estoy emocionado de ver que harán a continuación“, agregó.

Muy buena relación con su amiga Jennifer

Además de mencionar los detalles sobre los trabajos para Five Nights at Freddy’s también mencionó que cuando la película de la película logró convertirse en la número uno en los cines su compañera de The Hunger Games, Jennifer Lawrence le envió un mensaje.

Y es que esa misma semana “No Hard Feelings” también llegó a tener el primer puesto en el top Netflix en Estados Unidos y es que a diferencia de Latinoamérica la película en Estados Unidos llegó directamente a la plataforma de streaming y no a los cines.

“Jen me envió un mensaje cuando se estrenó Freddy’s. Ella estaba como ‘Mi película está en el número #1 de Netflix y la tuya es la número #1 en la taquilla ¡Vamos!’ Yo estaba como ‘¡te amo!’“, mencionó.

Con esto el actor confirma que ambos siguen en contacto y además tienen una muy buena relación de amistad luego del término de la saga de películas de Los Juegos del Hambre.