No hay mejor época para ir al cine que en vacaciones de verano o quienes aprovechen de salir con mejor tiempo. Y esta semana llegará a los cines chilenos y del mundo la nueva apuesta de acción protagonizada por Jason Statham, Beekeeper: Sentencia de Muerte.

La cinta es dirigida por David Ayer, que en el pasado destacó escribiendo películas como Traning Day y la primera de Rápidos y Furiosos; y saltó a la fama dirigiendo Fury con Brad Pitt. Pero Suicide Squad fue un paso atrás en la carrera de Ayer hace unos años y hoy busca reinventarse con la acción.

Y diversión segura es la que tiene a Statham en el protagónico, que ha triunfado con este género en el cine. Pero junto a un elenco que le da un plus a la película como Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman y Josh Hutcherson, quien viene de protagonizar Five Night at Freddy’s.

¿De qué se trata Beekeeper? Reseña sin spoilers:

Beekeeper, Sentencia de Muerte sigue la historia de Adam Clay, un aparente simple apicultor que ayuda a una señora con un panal de abejas. Pero a esta mujer le hacen una estafa telefónica terminando en un trágico desenlace, lo que lleva al señor Clay a entrar en acción.

Beekeeper es una historia bastante similar a John Wick. Pero no solo en la faceta de un hombre que sea una máquina de matar, sino que es muy parecida a la trama también.

Un hombre con un oscuro pasado de asesino que vuelve a la acción tras una tragedia que lo conmociona y lo lleva a buscar justicia. Claro que aquí hay diferencias, como un Señor Clay bastante cursi al hacer referencia a las abejas en su búsqueda de los villanos.

Tras esto y un inicio muy emotivo sobretodo para Statham, la acción llega a todo golpe con el actor repartiendo patadas en esta red de mentiras con un plot twist que nadie vio venir.

Se agradecen varios giros de tuerca en la película que le dan más contexto a una simple cinta de acción, aunque tampoco se sale del molde clásico de estos tipos que le parten su madre a medio mundo sin recibir un rasguño. Y es que sí, a Clay no le devuelven un golpe hasta recién el final de la cinta.

Aún así, la historia es más que entretenida y te deja pegado a la pantalla, que en una sala IMAX como tuvimos la oportunidad de verla, los sonidos también aportan lo suyo para saltar en el asiento unas cuantas veces.

Statham está como siempre increíble en la acción y también las pocas palabras o tensión que presenta un personaje como el suyo. Pero agregar a Jeremy Irons con su talento innato ayuda bastante a la trata, como también el carisma de Hutcherson que en el personaje antagónico también aporta lo suyo.

Beekeeper es de esas películas que si tiene el apoyo y éxito esperado en taquilla, bien puede volverse una saga de acción como John Wick y otras que también alcanzaron a triunfar como The Equalizer con Denzel Washington o yéndonos más atras, Taken (Búsqueda Implacable).

También es un buen regreso de David Ayer a la pantalla grande, que tras las críticas a su versión de Suicide Squad ha estado bastante alejado del cine. Solo su producción Bright para Netflix en 2017 o The Tax Collector que no hizo mucho ruido; han sido los proyectos posteriores.

Con Beekeeper espera volver a estar en vitrina y al menos en entretención no se queda. Siendo generosos, le ponemos un 7/10 a Beekeeper: Sentencia de Muerte.

¿Cuándo se estrena Beekeeper en cines?

La película dirigida por David Ayer y protagonizada por Jason Statham se estrenará en cines en Chile este jueves 11 de enero de 2024, mientras que su estreno mundial será el 12 de enero.