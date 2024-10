El ex integrante de One Direction falleció este miércoles en Argentina.

Una impactante noticia se reveló la jornada de este miércoles cuando medios argentinos reportaron la muere del ex integrante de One Direction, Liam Payne, a los 31 años tras caer del tercer piso del hotel donde hospedaba.

El artista se encontraba hace algunas semanas visitando el país trasandino en donde incluso fue al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en territorio argentino, reuniéndose después de su presentación.

Luego de conocerse la lamentable situación, TMZ reportó que testigos señalaron que el artista tuvo un compartimiento errático en el hotel minutos antes de su fallecimiento y ahora medios argentinos revelaron un audio del dueño del hotel a la policía sobre el artista.

Filtran audio del dueño del hotel donde murió Liam Payne

Esteban Grassi, dueño del hotel “Casa Sur” de Buenos Aires, llamó a la policía minutos antes de la muerte del artista alertando sobre su estado.

“Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación, así que necesitamos que venga, que venga alguien”, se escucha en el audio, sin embargo, después se corta la llamada.

Por otra parte, Alberto Crescenti, director de servicios de emergencias médicas, señaló que “a las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul”.

“A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”, puntualizó.

La noticia sobre el deceso del querido ex integrante de One Direction ha impactado al mundo. Payne saltó a la fama a los 16 años tras su participación en The X Factor junto a Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson, convirtiéndose en una de las bandas más populares de las últimas décadas.

Tras la separación de 1D en 2015, cuatro años más tarde, es decir, el 2019, Liam lanzó su álbum debut en solitario, titulado “LP1”.