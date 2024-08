Ex de Pedro Astorga explica si entrará o no a Gran Hermano tras viaje a Buenos Aires

Paula Bolatti ha sido vinculada con Pedro Astorga los últimos meses. Y es que ambos tendrían una relación, la que no llegó a oficializarse tras la llegada de Pedro Astorga al reality show Gran Hermano. Y es que ambos, según reveló la ex chica reality, se estaban conociendo desde marzo del 2024.

Ahora, Bolatti hace noticia al hacer un viaje a su natal Argentina. Y es que muchos pensaron con esto que la modelo podría entrar a Gran Hermano Chile, programa que se lleva a cabo en Buenos Aires, que es donde se encuentra la casa.

Aclaró si entra o no

Mediante su cuenta de Instagram, Paula Bolatti rápidamente desmintió los rumores de su llegada al reality. Y es que la misma mujer fue bastante tajante al explicar que no tiene planes de volver a participar en este tipo de programas.

La trasandina decidió subir unas historias contando que finalmente no va a ingresar al reality.

“Mucha gente me pregunta si es que voy a entrar a Gran Hermano. Porque cada vez que vengo a Buenos Aires la gente cree que voy a entrar a Gran Hermano. Y aprovecho para aclarar esto a todos los que se lo preguntan. No, no vine hasta acá para entrar a Gran Hermano. No voy a entrar a Gran Hermano, no tengo planes de entrar a Gran Hermano“, mencionó.

“Hay varios motivos, o sea, el primero es que soy muy cara. El segundo es que es una inversión porque no hago quilombo, no soy quilombera(…) Generalmente no hago conflicto“, agregó.

Sobre esta misma línea, la misma Bolatti señaló que no le gusta terminar involucrada en conflictos sin ninguna importancia. Además de que le da un poco de vergüenza de verse involucrada en este tipo de conflictos.

Con sus declaraciones, Bolatti terminó de lapidar algunos rumores sobre su participación en Gran Hermano Chile y así también un posible reencuentro con Pedro Astorga.