House of the Dragon estrenó un impactante capítulo este domingo en donde finalmente se vio una gran y sangrienta batalla entre los Negros y los Verdes, liderados por Rhaenyra y Aegon II, en donde no todos salieron con vida.

RedCarpet conversó con Eve Best, quien interpreta a la princesa Rhaenys, en donde analizó los hechos que ocurrieron en el más reciente capítulo de la historia titulado “El Fuego Reinará”.

¡ATENCIÓN, ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL CAPÍTULO 4 DE HOUSE OF THE DRAGON. SI AÚN NO LO HAS VISTO TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

En el episodio más reciente, cuando Ser Criston y sus hombres llegan a Rook’s Nest, el consejo Verde decide enviar a sus propios hombres para enfrentarlos.

Los hijos de Rhaenyra se ofrecieron para ir, pero la reina legítima rechazó su oferta debido a su inexperiencia en batalla. Por esta razón, Rhaenys decide acudir con su dragón Meleys, sin saber que todo era una trampa.

Allí, Rhaenys se enfrenta a Aegon II y a su hermano Aemond en una sangrienta batalla aérea junto a sus dragones. Tras un largo duelo, Meleys es mordida en el cuello y no puede escapar.

Al darse cuenta de que no hay retorno, Rhaenys acepta su destino y cae junto a su dragón a su muerte. Durante el incidente, Aegon II también cae y su destino queda inconcluso, mientras Aemond y Ser Criston observan el desastre.

Eve Best y el adiós a la Princesa Rhaenys

En conversación con RedCarpet, la actriz señaló que Rhaenys experimenta la injusticia desde el primer capítulo de la serie, lo que es su principal motivación al actuar y decidir a quién apoyar.

“La columna vertebral del programa es como se pasa por alto a una mujer reprimida, marginada e ignorada y la injusticia intolerable de eso. Y luego el horror indescriptible de la pérdida de sus hijos y luego el abandono potencial de su marido, una especie de pérdida tras pérdida, tras tragedia y ella simplemente sostiene todo junto”.

“Y se siente como si fuera una especie de acumulación creciente de presión en una especie de olla a presión que simplemente se mantenía presionada”.

Revelando que ese momento llegó en el episodio 9 de la temporada anterior, cuando Rhaenys interrumpe la coronación de Aegon II. “Cuando ella rompe su propio techo de cristal, por así decirlo, simplemente dice, que se jodan todos y. simplemente explota”.

Acerca de la filmación de la escena final de Rhaenys, Eve comentó que fue un momento muy emocional para ella, ya que no solo se despide de su personaje, sino que también del elenco y la producción. “No creo que puedas prepararte para cosas así, es como si quisieras que fuera un momento perfecto en el tiempo, tienes todos estos intensos deseos por ello, pero al final, los aspectos técnicos prevalecen”.

“La penúltima escena que filmamos, cuando ella se soltó, fue un proceso muy largo, de dos semanas, de estar a lomos de ese dragón todos los días y hacer muchas maniobras físicas y llegamos a hacerlo, hubo un largo descanso antes y tuve una larga preparación”.

“Pensé ‘bueno, probamente lo haremos varias veces y podré sentirme cada vez más emocional y es la última escena que voy a filmar'”.

Señalando que allí sintió la emoción de que era la despedida en la serie de su personaje. “Hicimos dos tomas y eso fue todo. Dije ‘wow’. Esa es exactamente la realidad, que todo termina en un instante y no hay tiempo para disfrutarlo, darle el espacio que a uno le gustaría darle”.

Agregando sobre Rhaenys: “Hubo una cosa que ella simplemente sintió, como una liberación y verdadero alivio, simplemente soltar y dejarlo ir. Eso fue todo lo que pude pensar, simplemente dejarlo ir”.