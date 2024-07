House of the Dragon: Explicación del final del capítulo 4 de la segunda temporada

Muchos prometían con lo que veríamos este domingo; sería uno de los mejores, si no el más esperado episodio de la segunda temporada de House of the Dragon. Y su final no decepcionó.

Tras los hechos del tercer episodio en que una guerra estaba cada vez más cerca; fuimos testigos de terribles muertes y finalmente el choque entre dragones.

¿Qué pasó en el cuarto capítulo de House of the Dragon?

¡Atención! A continuación hay spoilers del capítulo 4×02 de House of the Dragon

Partimos al igual que el final del anterior, con Daemon que sigue con sus visiones y sueños en Harrenhal. Estos son provocados por Alys Rivers, un personaje bastardo que vive en la casa y que pronosticó su muerte. Él busca armar un ejército, ya que supuestamente Criston Cole se acerca.

Al mismo tiempo, vemos cómo Alicent sigue con sus problemas y ahora se practica un aborto, seguramente con Cole como padre.

En Dragonstone, están perdidos ante la ausencia de Rhaenyra, mientras que en King’s Landing, Aemond desafía a su hermano Aegon, cambiando los planes de la guerra. Ya no van por Harrenhal, sino para seguir ampliando su ejército a Rook’s Rest.

Mientras Alicent está cada vez más convencida de la guerra y el camino que eligió, Daemon conoce a Alys, culpable de sus visiones.

Al otro lado, Rhaenyra finalmente vuelve a Dragonstone tras su visita a King’s Landing, para ser encarada por su hijo tras la ausencia en que el ejército de Cole ha crecido aún más.

La decisión de enviar a un dragón finalmente llega a Rhaenyra; pero es Rhaenys quien se ofrece para ir con su dragón. Pero al mismo tiempo y cegado por ser un inútil en el Consejo, Aegon toma la misma decisión para ir en su dragón a la guerra.

Mientras se avecina el conflicto, Rhaenyra le cuenta a Jaecerys lo que le dijo su padre antes de morir; que son protectores y le habló de la historia de El sueño de Aegon El Conquistador; la Canción de Hielo y Fuego (sucesos de Game of Thrones destinados a suceder).

Rhaenys llega con su dragón, peroCole no está asustado, ya que tiene un plan. Aemond y su dragón Vhagar están en el lugar también, esperando su llegada. La danza de dragones ya inició, pero Aemond se da cuenta de la llegada de Aegon, lo que arruina el inicio de su plan.

Rhaenys logra atacar a Aegon hasta casi matarlo; con el rey corriendo peligro. Pero en ese momento llega Vhagar con toda su presencia a ayudar a su hermano. O eso creemos.

Vhagar ataca con fuego al rey, lo hace caer y no sabemos si sobrevive; mientras Rhaenys vuelve a la pelea a atacar a Vhagar. No deja perder la oportunidad de la pelea pese a que este se retiraba.

Lo lastima, pero no es suficiente para matarlo, hasta que caen ambos dragones malheridos e incluso impactado a Sir Criston Cole.

Explicación del final: ¿Quién muere?

Aemond sobrevive con Vhagar en la pelea; mientras que Rhaenys sale volando del lugar y sobrevivía a todo el complejo conflicto, pero cuando pasa por el castillo; Vhagar y Aemond le destrozan el cuello a su dragón y hacen que caiga, siendo la muerte de Rhaenys y su dragón, Meleys.

¿Qué pasó con Aegon tras la caída? Cole intenta buscarlo tras despertar, cuando se encuentra con Aemond. Pregunta dónde está y vemos el cuerpo del rey.

¿Murió Aegon? Al parecer todo indica de que no, gracias al tráiler del quinto capítulo en que vemos que un cuerpo llega a la cama del rey, seguido de la pregunta de Alicent que “¿Está vivo?”.

Con esto podemos adelantar de que Aegon II no murió, pero sí terminó muy herido tras la batalla. En el detrás de escenas aseguran que “no se sabe en qué condiciones quedaron su dragón y Aegon”, por lo que será materia del próximo episodio.

¿Será el momento de Aemond? ¿O esto generará un quiebre en el equipo negro cuando Aegon se recupere? Si es que lo logra.

Revisa el tráiler del próximo capítulo: