¿Quién muere en House of the Dragon? La serie estrenó electrizante y sangrienta batalla

House of the Dragon estrenó este domingo un nuevo capítulo de su historia el cual mostró una de las batallas más esperadas por los amantes de las novelas de George R.R. Martin “Sangre y Fuego” en las cuales se basa la serie, “Rook’s Rest”, en donde un importante personaje de la historia muere en combate.

En el episodio más reciente, con la llegada de Ser Criston y sus hombres a Rook’s Nest, el consejo decide enviar a sus propios hombres para enfrentarlos. Los hijos de Rhaenyra se ofrecieron para ir, pero la reina legítima rechazó su oferta debido a su inexperiencia en combate.

Ella tampoco puede ir ya que su vida no puede correr riesgo y debido a que no pueden compartir con los verdes en batalla terrestre, el consejo pide un dragón que detenga el avance de Criston y sus hombres.

Por esta razón, Rhaenys decide acudir con su dragón Meleys, señalando al consejo que es una oportunidad de poner fin al conflicto, sin saber que todo era una trampa.

¿Quién muere en el nuevo capítulo de House of the Dragon?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN! SI AÚN NO LO HAS VISTO TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Al llegar lugar junto con Meleys, es atacada por flechas por parte de los hombres de Criston, quienes han tomado control de una parte importante del lugar, sin embargo, no sufren daños y logra atacarlos violentamente, pero todo se complica luego de que Aegon II y su hermano Aemond salen de forma separada de sus escondites para protagonizar una sangrienta batalla aérea con sus dragones.

Tras un largo duelo, Meleys es mordida en el cuello y comienza a sufrir mortales heridas. Al darse cuenta de que no hay escapatoria, Rhaenys acepta su destino y cae junto a su dragón hacia la muerte inminente.

En el incidente, Aegon II también resulta afectado, en donde en los minutos finales, Aemond le señala a Ser Criston donde se encuentra el Rey, en un espacio de cenizas, restos y escombros. Criston queda impactado frente a la situación terminando así el impactante capítulo.