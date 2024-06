¿Quién es Hugh el Herrero? El pequeño vistazo en House of the Dragon al clave personaje

House of the Dragon llegó a la pantalla hace algunas semanas con su esperada segunda temporada, en donde la precuela de Game of Thrones introdujo a un nuevo personaje, Hugh, el herrero, el cual tiene una importancia en la historia mucho más grande de lo que parece.

En la segunda entrega, la producción de HBO tiene las tensiones elevadas debido a la división de los Targaryen por el poder, en donde Rhaenyra (Emma D’Arcy) y sus aliados deberán luchar por el trono.

Pero el estreno, brevemente, mostró a Hugh interpretado por Kieran Bew, quien tendrá un papel fundamente en el siguiente arco de la historia. En el episodio se ve como peticionario en la corte del rey Aegon II, en donde solicita que se realicen por adelantado los pagos a los herreros de Desembarco del Rey.

¿Quién es Hugh el herrero?

El personaje, según los libros de Fuego y Sangre de George R.R Martin, tiene un papel fundamental durante la Danza de los Dragones, en donde él aparece como un herrero de imponente altura y fuerza sobrehumana, con manos tan poderosas que pueden incluso doblar barras de acero.

Hugh es el bastardo ilegítimo de un herrero, recibiendo su apodo en honor a su arma favorita. En la novela, el herrero vive en la antigua sede Targaryen en Dragonstone.

Su herencia es puesta a prueba cuando Rhaenyra necesita más jinetes para los dragones en estado salvaje y no reclamados que se encuentran en Montedragón.

En donde los negros están dispuestos a nombrar a cualquier caballero que pueda montarlos y unirse a la lucha, momento que se conoce como “La cosecha de las semillas” o “la cosecha roja”, por la gran cantidad de muertes.

El príncipe Jacaerys se dirigió a las Semillas con la promesa de que cualquiera que lograra domar un dragón obtendría tierras, riquezas y el nombramiento como caballero.

Según Hongo, él sugirió que las Semillas de dragón, bastardos de la casa Targaryen y sus descendientes, podrían domar a los dragones salvajes debido a la sangre valyria que corre por sus venas. En ese contexto, Hugh es capaz de reclamar a Vermithor, el dragón del rey Jaehaerys I Targaryen.