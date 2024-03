Lollapalooza vivió una lograda segunda jornada en la que diversos artistas subieron al escenario, deslumbrando con su repertorio y ganándose el cariño del público y de sus fans. Una de las bandas que impactó a todos los presentes fue Tronic, la agrupación chilena de punk rock, pisó el suelo nacional en el marco de su gira de aniversario 20 de su primer álbum de estudio ”Ke patine la risa”.

La presentación fue muy especial para los seguidores de la música, debido a que Tronic como el grupo Gufi, fueron los primeros exponentes del género en un tiempo en que las bandas estadounidenses como System of a Down, The Offspring, Blink-182, eran furor en nuestro país.

Además, el grupo nacional lleva 20 años de trayectoria que le brindaron 8 álbumes de estudio, un paso por México en el año 2010 y desde entonces, aquel país se convirtió en su centro de operaciones.

En conversación exclusiva con RedCarpet, los integrantes de la icónica banda revelaron cómo fue su experiencia en el festival más esperado en Chile.

Tronic en Lollapalooza: “La recepción del público fue impagable”

La banda señaló lo agradecidos con el público frente a las circunstancias que obligaron la re programación de las presentaciones. “El metro tuvo problemas hoy día, entonces la gente se retrasó y no llegaron tan puntuales como querían y partimos tocando con la h.. llena y terminamos con la hue.. repleta”.

“Entonces super agradecidos de ellos, que más encima estuvieron bancándose el calor justamente a las 1 de la tarde“, declara el grupo.

“Nos impacta que el público fiel que siempre hemos tenido, que hubiese estado lleno desde temprano no es un hecho menor. Que bueno que se dio así porque teníamos miedo pero se nos fueron todos los miedos cuando vimos que estaba lleno y todos saltando”, comenta la banda.

Respecto a la edad de sus seguidores, Gustavo Chavín señala que la banda es “longeva” y que al cumplir 10 años como grupo, se dieron cuenta de la trascendencia etaria de su público.

“Saber que tu música traspasa generaciones y une a la familia también porque imagínate que debe ser lindo para un padre que un hijo le raye con la misma banda que rayó cuando tenía 15 años“, declara Chavín.

¿Dónde ver Lollapalooza EN VIVO?

El festival Lollapalooza Chile está disponible en chilevision.cl; en la señal online. También disfrutarlo por la plataforma Pluto TV. Por último, el evento se transmite con shows en vivo también por el YouTube de Chilevisión, donde también habrá entrevistas y otros contenidos.