¿Dónde ver el corto de Miles Morales "The Spider-Within: A Spider-Verse Story?

Marvel sigue adelante con sus producciones cinematográficas del querido Hombre Araña. Esta vez se acerca la nueva entrega del Spider Verso: “Spider-Man Beyond The Spider Verse”, protagonizada por Miles Morales y que dará clausura a esta destacada trilogía que enamoró a los seguidores de Spider Man.

De ese modo, no solo se viene este estreno, sino que también un cortometraje animado, “The Spider Within”, que traerá de regreso al mismo protagonista y es producido por Sony Pictures.

¿Dónde ver The Spider Within?

El nuevo cortometraje que aborda el mundo cinematográfico de Spiderman se podrá ver gratis a partir de hoy miércoles 27 de marzo a través de la plataforma Youtube.

¿De qué se trata Spider Within?

El cortometraje nos muestra Miles Morales, un joven adolescente que debe enfrentar un ataque de pánico, haciendo de frente su ansiedad que invade su subconsciente. Aquel relato nos presenta las marcas de guerra de un Spider-Man: las dificultades que surgen en su vida personal y su relación con sus cercanos y deberes que no son de super héroes, sino de un joven en transición a la adultez.

¿Cuándo se estrena Beyond Spider-Verse?

Hasta el momento sabemos que la fecha oficial es para este 29 de marzo de 2024, sin embargo, debemos estar atentos a las noticias de Sony por si existe un cambio en la programación.

Sobre su argumento, sabemos que la cinta es la última parte de esta trilogía y los hechos serán parte de lo sucedido en Across the Spider Verse.

“Estamos realmente emocionados con el rumbo de la historia. Creo que es una conclusión muy satisfactoria para la trilogía, y es tan emotiva como las otras. Estamos metidos de lleno en ella”, destacó el productor Chris Miller, quien ha sido fundamental en las dos primeras cintas de la franquicia, durante una conferencia de prensa en Nueva York.