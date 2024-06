Fue un día movido este lunes con la entrevista de Consuelo Ulloa, conocida en redes sociales como Miau Astral y que fue denunciada en tribunales por acoso por una expareja.

Correos insistentes, mensajes absurdos y amenazas son parte de la causa que le hizo Sergio Infante, músico que expuso a la astróloga.

Este lunes la mujer habló en una entrevista con Julio César Rodríguez en su canal de YouTube SomosYuly; donde desmintió todas las acusaciones y hasta trató de violento a Sergio.

¿Qué dijo el denunciante sobre Miau Astral y Julio César Rodríguez?

El denunciante tuvo su descargo esa misma tarde en un llamado telefónico que hizo al popular podcast de las Amikas; donde desmintió a Consuelo Ulloa:

“Impactado. No debería referirme a esto, pero todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una verdad. Es como… puras mentiras. Pero no me voy a referir más a las declaraciones de Consuelo Ulloa. La denuncia y la causa judicial es un tema serio”.

Tras esto, llevó su atención al mismo hecho de la entrevista de Miau Astral con Julio César y cómo ha sido expuesto el caso en los medios:

“Me interesa hablar sobre el rol de los medios en casos delicados como el del acoso. En un país donde no hay una ley de acoso. Aquí no hay solo un caso de acoso, son varios“, para luego decir que son al menos cuatro personas más que quieren hablar sobre sus experiencias con Consuelo.

“No sé si se han puesto a pensar en el daño que sienten las víctimas por el actuar abusivo de una persona como Ulloa, en la revictimización. Yo estoy conversando con varias de las personas que han sido víctimas de Ulloa y la ansiedad era una sensación generalizada entre nosotros”, expuso.

Al final, llevó su atención especialmente a Julio César y lo criticó por llevar a cabo esta entrevista con la denunciada. Diálogo que fue promocionado en redes sociales y tuvo una gran cantidad de visualizaciones:

“Otra cosa que quería decir es que, con respecto a Julio César y la pantalla que le da a una acosadora como Consuelo Ulloa… ¿Sabí lo que me pasa a mí? Es que yo siento que Julio César queda como un personaje sin escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier cosa por vistas y likes”.

Por último, le lanzó con todo una crítica sobre su rol en este tipo de entrevistas, diciendo que “yo no sé si en algún momento de calma y lucidez, él se preguntará: ¿Seré penca?, ¿seré un buitre?, ¿seré consciente o realmente seré hueón?”

Para finalizar, Infante habló de la ley sobre acoso detenida en el Congreso y pidiendo que se discuta.

Revisa lo que dijo el denunciante de Miau Astral: