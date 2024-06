Un caso que se volvió viral no solo por la gravedad de las acusaciones de acoso, sino por el timing en que salió esta historia justo cuando en Netflix era un éxito una serie sobre un tema similar, Bebé Reno.

Consuelo Ulloa, conocida en redes sociales como una astróloga y tarotista llamada Miau Astral; fue denunciada en tribunales por acoso por una pareja, llamado Sergio Infante.

El músico expuso una serie de mensajes masivos de acoso y en un video filtrado se conoció el detalle de estos distintos mensajes.

Y este lunes en conversación con Julio César Rodríguez en su canal de YouTube SomosYuly; Consuelo contó su verdad.

¿Qué dijo Miau Astral sobre la funa?

La astróloga desmintió varios hechos de la denuncia, culpando a Infante de violento y de responder la mayoría de estos correos que se filtraron.

Sobre la relación, contó que “estuvimos hablando un par de días (con Sergio), generamos una conexión. Una conexión bastante bonita. Lo invité a mi casa, lo conocí en persona y empezamos a tener una vinculación afectiva que duró dos meses“.

Esto a diferencia de lo que postula el denunciante, que dijo que se vieron solo unas tres veces.

“Estuvimos varios días hablando, días enteros. Él dedicándome canciones, mandándome cosas y muy interesado, interesado en quién era yo”, continuó Consuelo.

Sobre las veces que se vieron, Miau Astral explicó que verse en dos oportunidades “no es verdad, nos vimos muchas más veces. La vinculación fue mucho más tiempo que las tres veces que él declara”.

“Después de que él me dijo todo esto (de terminar la relación), yo le dije no me puedes decir esto. Qué está pasando. Él empezó a aparecer y desaparecer. Me dejó bloqueada una semana entera y al final de esa semana aparecía para hablarme”; siguió relatando.

Consuelo explicó que esta relación tuvo varios momentos en que Sergio se alejaba y no le hablaba, y otros en el que parecía interesado en ella:

“Me echaba la culpa a mí de todas las cosas, todo lo que pasaba era culpa mía. Que cómo no le aguantaba que él no tuviera el manual de la responsabilidad afectiva al día. Esos apareces y desapareceres a mí me desestabilizaron mucho, tuve que aumentar los medicamentos que ya estaba tomando por el duelo que estaba viviendo (su amiga que falleció en septiembre)”.

Para luego asegurar que “estuvimos dos meses en eso hasta que yo decidí que esta relación no podía más, tuvimos una discusión y él lo cortó de forma violenta. Ahí desapareció”.

Sobre los correos, “no es cierto. ¿Que razón habría si ya te estoy escribiendo de un correo, que es mi correo?, por qué tendría que escribir de otros correos. Si me tenía bloqueada por qué los abría (…) Yo no he escrito ninguno de estos correos, ninguno de esos correos falsos.“, explicando que los correos con otros nombres no son de ella.

Un intento de femicidio

En la historia y para explicar su temor al estar en pareja, Consuelo Ulloa habló de una expareja que tuvo que terminó en un intento de asesinato de parte de él a ella:

“Yo el 2017 viví un intento de femicidio de parte de un pololo que tuve, estuve muchos años sin tener una pareja. A mí me cuesta mucho dormir al lado de un hombre. Porque me intentaron ahorcar en la noche. Eso tuvo una denuncia, una orden de alejamiento”.

Volviendo al caso de denuncia de acoso, desmintió la información de Sergio y también de los correos emitidos:

“Está toda la información inflada. No está toda la información, toda la verdad, no están todos los correos y mensajes que él me envió. Yo no voy a revelar ninguna de esa información porque respeto la intimidad de esta persona; pero esos correos fueron respondidos”.

Al final, Julio César le preguntó sobre si hacía alguna autocrítica de lo sucedido, a lo que respondió que “yo no debí lo que había pasado con Sergio. Lamentablemente, las mujeres que exponemos las violencias que nos hacen los hombres salimos para atrás. Lo que ha sucedido estas semanas no ha sido un acto de justicia. Fue un error mío haber sido muy ingenua”.

Para finalizar y ante la pregunta de Rodríguez de si ella era la Bebé Reno chilena, cerró con:

“No. Miau Astral es una astróloga, tarotista, sanadora que está dispuesta a ayudar a los demás y que tiene el corazón abierto para sanar a quien quiera que necesite sus servicios.

Revisa la entrevista completa de Miau Astral: