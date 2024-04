Gran impacto ha causado el estreno de la serie Bebé Reno en la plataforma de Netflix, la cual aborda un impactante hecho que sucedió en la vida real de Richard Gadd, comediante que interpreta la serie como protagonista. Los episodios demuestran un intenso acoso que sufrió el humorista por parte de una seguidora y que tiene como fin, abrir el debate sobre la necesidad de resguardo o protección para las personas desde el ámbito digital.

Asimismo, la acosadora, de quien no se ha revelado su verdadera identidad, habría criticado la serie, según un artículo de The Hollywood Reporter. De ese modo, a continuación, te mostramos sus declaraciones.

Acosadora habría criticado la serie Bebé Reno

De acuerdo al reporte del medio estadounidense, llegó correspondencia de una mujer anónima a Daily Mail, quien asegura ser la inspiración de “Martha” y que estaba considerando emprender acciones legales por difamación contra el proyecto cinematográfico de Netflix.

Tal como lo mencionamos, la serie muestra el incesante acoso que sufrió el comediante Richard Gadd, luego que de tras encontrarse de forma causal con una mujer en un bar, a quien la invita a tomar una tasa de té. Desde ahí todo se convierte en un calvario para Gadd, quien a lo largo de varios años,recibió más de 41.000 correos electrónicos, 744 tweets, 100 páginas de cartas y 350 horas de mensajes de voz por parte de la mujer.

En ese sentido, la anónima indicó que eso no fue real y que él estaba obsesionado con ella. “Ahora está usando Baby Reindeer para acecharme”, dijo. “Soy la víctima. Ha escrito un maldito programa sobre mí”.

Por ese lado, también escribió que el guión de Gadd equivalía a “intimidar a una mujer mayor en la televisión para obtener fama y fortuna” y que, aunque se tuvo como principio resguardar su identidad, ella había recibido en línea “amenazas de muerte y abusos por parte de partidarios de Richard Gadd”.

Finalmente, el comediante indicó que no podía contar la historia “exacta por razones legales y artísticas”, de acuerdo al reporte. De ese modo, el creador de la serie pidió a los fans que no intenten deducir quiénes son las personas reales detrás de esta historia.

“La gente que amo, con la que he trabajado y admiro (incluido Sean Foley) está injustamente atrapada en la especulación”, publicó Gadd en su plataforma. “Por favor, no especuléis sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestro programa”.