"Me decía que me amaba": La antigua funa que Miau Astral le hizo a Cami Gallardo

Las funas y denuncias en redes sociales no son nuevas para ella. Miau Astral, conocida en Chile tras ser acusada de acoso, tiene un curioso antecedente con Camila Gallardo.

En tiempos de pandemia en 2021, Consuelo Ulloa criticó en su Instagram a la cantante chilena y la funó aparentemente por “estafar” a una colega de ella en el mundo de la astrología.

En esos tiempos Ulloa ya era conocida por ser astróloga en redes sociales, y aquella vez fue ella quien funó a la cantante.

¿De qué fue la funa de Miau Astral a Camila Gallardo?

Como retrata el archivo, Miau Astral subió varios textos a su Instagram para hablar sobre esta funa a Cami:

“Habiendo miles de contagios, la gente muriéndose, gente sin trabajo y sin capacidad de subsistir, la Cami se va de fiesta a Miami. La misma que le quedó debiendo plata a la sanadora que le recomendé, mientras subía a sus redes que se compraba todo en el Parque Arauco…”, comenzó diciendo.

“Me da vergüenza que te apropies de consignas como el feminismo solo para seguir siendo una cuica indolente de la realidad ajena“, agregó.

Pero no fue todo, ya que la funa se volvió aún más curiosa y personal cuando dio detalles de cómo ella, Miau Astral, era amiga de Cami:

“Cami me empezó a tratar de amiga al toque cuando le fui a leer la carta al hotel W. Me decía que me amaba, que quería que fuera parte de su grupo de amigas“, deslizó en ese entonces la astróloga.

Para luego seguir con su funa y críticas a su “amiga”, diciendo que “me llamaba, me contaba dramas de horas y me pedía que le leyera las cartas. Bien manipuladora, como buena escorpiona“.

Aparentemente, y como explicó en estas stories, Cami supuestamente de esta deuda con su amiga se atrasó dos meses en pagarle las consultas; pero como se entiende, sí habría pagado.

Revisa todas las imágenes de la funa de ese entonces: