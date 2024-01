Los seguidores del K-pop recibieron emocionantes noticias con el de la llegada del grupo de K-Pop ITZY a Chile como parte de su muy esperada gira mundial “Born to be”. La travesía abarcará 18 países en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica, Europa y Norteamérica a lo largo de este año, en donde visitarán territorio nacional el abril próximo.

Tras el rotundo éxito de su agotadora gira en 2022, “ITZY THE 1ST WORLD TOUR CHECKMATE”, la gira mundial de 2024 promete mantener su impacto, especialmente durante su regreso a Norteamérica y Asia.

Producida por JYP Entertainment, Live Nation y DG Medios, la gira abarcará 27 ciudades, comenzando los días 24 y 25 de febrero con dos shows en el Jamsil Indoor Stadium de Seúl. Ante la expectación, muchos fanáticos chilenos se preguntan ansiosos sobre el inicio de la venta de entradas y las fechas correspondientes.

¿Cuál es el precio de las entradas para ITZY en Chile?

El grupo aterriza en Santiago el próximo 18 de abril, con el espectáculo programado en el Movistar Arenas. La preventa, con un atractivo descuento del 20%, estará disponible a partir del lunes 29 de enero al mediodía, exclusivamente para clientes de Entel o para aquellos que realicen el pago con tarjetas Scotia.

Para el público en general, la venta de entradas se abrirá el miércoles 31 de enero a las 12.01 hrs, y ambas modalidades de adquisición se realizarán a través de Sistemas puntoticket.com.

Estos son los valores

El valor de las entradas van desde los $46.600 correspondiente a Tribuna, seguida de Platea Alta por un costo de $53.590, Cancha General a $69.900. Mientras que la ubicación más costosa correspondiente a Platea Alta tiene un costo de $81.550.

El éxito de ITZY en el mundo

ITZY, el grupo de música pop surcoreano formado por JYP Entertainment, hizo su presentación inaugural al público en enero de 2019, compuesto por las talentosas integrantes Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna.

El debut oficial de ITZY tuvo lugar el 12 de febrero de 2019 con el sencillo “IT’z Different” y su canción principal, “DALLA DALLA”. Este debut fue extraordinariamente exitoso, captando la atención por su estilo distintivo y empoderado.

“DALLA DALLA” rápidamente se convirtió en un fenómeno, estableciendo récords como el video debut de K-pop más visto en su lanzamiento y el que alcanzó más rápido los 100 millones de visitas.

Tras este debut triunfal, ITZY continuó lanzando música exitosa, destacando álbumes como “IT’z ICY” y “IT’z ME”, que cosecharon reconocimiento y éxito en listas internacionales. Sus letras frecuentemente promueven la autoestima, la confianza y la individualidad.

Born to be

Los apasionados seguidores de ITZY, conocidos como MIDZY, están emocionados por experimentar en vivo las melodías del más reciente mini álbum del grupo, “BORN TO BE”, lanzado a principios de este mes a través de JYP Entertainment/IMPERIAL/Republic Records.

Este mini álbum, que incluye la destacada pista principal “UNTOUCHABLE“, ha alcanzado reconocimiento global al debutar en el puesto número 1 de la lista mundial de iTunes en 23 regiones extranjeras, entre las que se encuentran Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Francia y Australia.

“BORN TO BE” sucede al exitoso mini álbum previo del grupo, “KILL MY DOUBT”, que contiene éxitos como “Bet On Me”, “None of My Business” y la adorada por los fanáticos, “CAKE”.

Además, sigue al lanzamiento del sencillo homónimo y de las canciones en solitario de cada miembro, acompañadas de vídeos individuales que han acumulado aproximadamente 21,1 millones de visitas en total.