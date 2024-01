ITZY llega a Chile con su nueva gira "Born to be": ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Una excelente noticia recibieron los fans del K-pop este jueves, luego de que DG Medios anunció que el grupo de K-Pop, ITZY, llega a Chile con su esperada gira mundial “Born to be”, con la cual recorrerán 18 países de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica, Europa y Norteamérica durante este año.

Tras su exitosa gira agotada en 2022, ITZY THE 1ST WORLD TOUR “CHECKMATE”, la gira mundial de 2024 promete mantener el impacto durante su regreso a Norteamérica y Asia.

Destacando, además, las anticipadas primeras presentaciones del grupo en Latinoamérica, Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Producida por JYP Entertainment y respaldada por Live Nation y DG Medios, la gira, que abarcará 27 ciudades, dará inicio los días 24 y 25 de febrero con dos shows en el Jamsil Indoor Stadium de Seúl. Por lo mismo, muchos fanáticos en territorio nacional se preguntan cuándo y en que fecha comienza la venta de entradas.

¿Cuándo es la venta de entradas para ITZY en Chile y en qué fecha será?

El grupo llega a Santiago el próximo 18 de abril en el Movistar Arenas. La preventa con un 20% de descuento exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia, estará disponible desde el lunes 29 de enero a medio día.

La venta general comenzará el día miércoles 31 de enero a las 12.01hrs. Ambas modalidades a través de Sistemas puntoticket.com.

ITZY: La exitosa historia de la banda de K-pop

ITZY es un grupo de música pop surcoreano formado por JYP Entertainment. El grupo fue presentado por primera vez al público en enero de 2019 y está compuesto por cinco talentosas integrantes: Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna.

El debut oficial de ITZY se llevó a cabo el 12 de febrero de 2019 con el sencillo “IT’z Different” y su canción principal “DALLA DALLA”. Este debut fue altamente exitoso y llamó la atención por su estilo distintivo y empoderado.

“DALLA DALLA” rápidamente se convirtió en un éxito, estableciendo varios récords, incluido el de ser el video debut de K-pop más visto en su lanzamiento y el que más rápido alcanzó los 100 millones de visitas.

Después del debut, ITZY continuó lanzando música exitosa, incluyendo álbumes como “IT’z ICY” y “IT’z ME”, que también cosecharon reconocimiento y éxito en listas de música internacionales. Su música a menudo se caracteriza por letras que promueven la autoestima, la confianza y la individualidad.

A lo largo de su carrera, ITZY ha ganado múltiples premios y reconocimientos, consolidándose como uno de los grupos femeninos destacados en la escena del K-pop. Han participado en giras tanto en Corea como a nivel internacional, ganando seguidores por su energía en el escenario y su estilo distintivo.

Born to be: El nuevo mini álbum de ITZY

Los fanáticos de ITZY, conocidos como MIDZY, tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo las canciones del último mini álbum del grupo, BORN TO BE, lanzado a principios de este mes a través de JYP Entertainment/IMPERIAL/Republic Records.

Con 10 nuevas canciones, incluida la pista principal “UNTOUCHABLE“, “BORN TO BE” se ha destacado a nivel global, debutando en el número 1 de la lista mundial de iTunes en 23 regiones extranjeras, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Francia y Australia.

Este mini-álbum llega después del lanzamiento del sencillo homónimo, así como de las canciones en solitario de cada integrante, acompañadas de vídeos individuales que actualmente suman aproximadamente 21,1 millones de visitas en total.

BORN TO BE sigue al anterior mini álbum del grupo, KILL MY DOUBT, que incluye éxitos como “Bet On Me”, “None of My Business” y el adorado por los fanáticos, “CAKE”.

Escucha el disco a continuación