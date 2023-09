Gran Hermano sigue con sus emocionantes momentos. Tras una serie de problemas, el pasado miércoles 06 de septiembre no se pudo llevar a cabo el proceso de nominación. Eso sí, se reveló el voto legado de Fran Maira, el que fue para Coni. Por ese lado, muchos seguidores del reality quieren saber cuándo se conocerá la placa.

¿Cuándo se saben los nominados de Gran Hermano?

Este jueves 07 de septiembre se realizará la nominación de Gran Hermano y se podrá conocer la placa de nominados. Además, se conocerá a quién salvará Alessia, la nueva líder de la semana.

Estas son las razones del voto legado de Fran Maira

Francisca Maira explicó que sus votos legados están destinados a Constanza Capelli debido al polémico conflicto que tuvieron días antes de abandonar la casa-estudio.

“Mi voto legado es para Constanza. El último fin de se semana demostró quién era realmente, como trató a Raimundo, creo que no se lo merecía, él no te había hecho nada. Igual te deseo suerte comiéndote mis sobras”, anunció.

Tras la noticia, la querida participante Constanza Capelli comentó su percepción de los votos señalando que no le sorprendía recibirlos.

“Me lo esperaba, en una parte obviamente la entiendo, quizás yo hubiera hecho lo mismo si me hubiese tocado irme yo después de una discusión tan fuerte como la que hubo. Más que nada decir que para mi fue un largo recorrido y camino para concebir una buena relación con Fran debido a que habíamos tenido un conflicto donde ella me hirió profundamente con un comentario, aun así ambas pusimos de nuestra parte para poder llevarnos bien. Fui muy leal a ella, confié mucho en ella y nada, siento que, obviamente me da mucha tristeza lo que pasó, si reconocí a Rai y le pedí disculpas, no fue inmediata la disculpa porque sentí que no era el momento, aún los ánimos estaban muy calientes como para tener una conversación, pero sí me hice cargo inmediatamente con Rai a pedirle disculpas porque lo sentí”, explica.

“Muchas veces acá se me ha pedido pedir disculpas y yo no lo hago si no lo siento genuinamente. Me entristece mucho llegar a ese punto, me avergüenza, obviamente no es la idea llegar a ese punto, creo que hay otras maneras, pero yo no soy solamente eso. Ella menciona que ‘ahora se mostró su verdadera forma de ser’ y yo soy todo lo que he mostrado acá, no soy solo ese fin de semana, soy todo, puedo ser amigable, como puedo ser mezquina, puedo ser chistosa como un día estar triste, puedo ser muy tierna y a veces puedo tener otros lados más oscuros, pero creo que he sido sincera y dentro de esa honestidad también soy responsable en asumir las consecuencias al respecto, la distancia con Rai y por supuesto que si me toca ir a placa, que es lo más probable, si la gente me toca que me vaya, asumo las consecuencias que tanto como me quisieron, pueden no estar de acuerdo conmigo”, argumenta.