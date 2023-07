El mes de julio trae increíbles estrenos en la pantalla grande, una de las películas más esperadas es “Oppenheimer” la cuál cuenta la historia del destacado físico teórico y uno de los científicos más importantes del siglo XX, su vida y carrera académica estuvo marcada por sus contribuciones al desarrollo de la bomba atómica y su papel en la Segunda Guerra Mundial.

J. Robert Oppenheimer se convirtió en el director científico del Proyecto Manhattan, el cuál desarrolló la primera bomba atómica junto a los mejores científicos del mundo. A pesar de los dilemas éticos y morales sobre la creación de la poderosa arma, su nombre quedó en la historia de la ciencia y la humanidad. Este personaje inspiró el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin y ahora la película de Nolan. Conoce cuándo se estrena y los detalles de la cinta.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer en Chile?

La película escrita y dirigida por Christopher Nolan se estrena en las salas de cine chilenas este jueves 20 de julio.

¿Cuál es la duración de “Oppenheimer” y quiénes componen el elenco?

La cinta tendrá una duración de 3 horas y se convertirá en la película más larga de Christopher Nolan. En cuánto al elenco está de lujos y lo encabeza Cillian Murphy también tendrá en su reparto a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jack Quaid, Gary Oldman, Rami Malek, Josh Harnett, Dane DeHann, Jason Clarke, Alden Ehrenreich y Michael Angarano, entre otros más.

¿Cuál es la sinopsis de Oppenheimer?

La sinopsis oficial de la película dice lo siguiente: “J. Robert Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX, un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, y que luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico. En esta magistral y aclamada biografía de veinticinco años de preparación, Kai Bird y Martin Sherwin capturan la vida y la época de Oppenheimer, desde su carrera temprana hasta su papel central en la Guerra Fría. Esta es la biografía y la historia en su máxima expresión, fascinante y profundamente informativa”.