Entre los directores de cine más importantes y talentosos de nuestro país se encuentra Pablo Larraín, quién ha participado en producciones como Jackie, Spencer y muchas más. Ahora el cineasta chileno regresa a la popular plataforma de streaming con “El Conde”, una película que se enfoca en una sátira oscura del ex dictador Augusto Pinochet, transformándolo en un vampiro.

La película promete reabrir uno de los episodios más oscuros de la historia de Chile, sin embargo, de una trama que muestra una realidad alterna y ficticia a la que vivió Pinochet durante el periodo de Gobierno Militar.

¿Cuándo se estrena en Netflix “El Conde”, una sátira hacia Pinochet?

La película dirigida por Pablo Larraín se exhibirá en algunos cines chilenos a partir del 7 de septiembre. Mientras que en Netflix estará disponible para todos los suscriptores desde el próximo 15 de septiembre.

¿De qué trata “El Conde”?

En el tráiler oficial se ve a Augusto Pinochet un vampiro que ha vivido oculto durante 250 años en una mansión en ruinas en el extremo sur y que cansado de que sea recordado como un ladrón decide abandonar su sed de sangre y el privilegio de la vida eterna para pasar definitivamente al plano de la muerte.

El gran elenco de la nueva producción de Larraín está compuesto por Jaime Vadell como Agusto Pinochet, Gloria Münchmeyer como su esposa Lucía Hiriart y sus hijos hijos son interpretados por los actores Marcial Tagle, Catalina Guerra, Amparo Noguera, Diego Muñoz y Antonia Zegers.

Además de Alfredo Castro y Paula Luchsinger quién protagoniza a una contadora francesa que de a poco va apareciendo en la residencia del Conde para ver esos “errores de contabilidad” que dice tener, a pesar que es acusado por miles de muertes y desapariciones.

“Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia”, explicó el director de la película en un comunicado.

Revisa a continuación el tráiler de “El Conde”: