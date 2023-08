Con tan solo cuatro temporadas Stranger Things una de las series más populares de Netflix llegará a su fin, la última temporada pretende mostrarnos el esperado enfrentamiento entre los amigos de Once y Vecna, el principal responsable de que el mundo al revés empiece a abrirse paso al mundo real específicamente en Hawkins, donde el caos sigue latente luego de inesperadas muertes.

Además se espera ver el reencuentro entre Jim Hopper y Once luego de estar preso por los soviéticos, cabe recordar que Joyce, Hopper y Murray en la cuarta temporada lograron acabar con las amenazas que se encontraron al momento de ir a salvar a Hopper.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Stranger Things?

La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará el próximo año a través de la plataforma de streaming más popular del mundo, Netflix.

¿Quién será el nuevo protagonista en la última temporada de Stranger Things?

Luego del final de la cuarta temporada los fanáticos de la serie de Netflix no han parado de realizar hipótesis acerca de lo que pueda desarrollarse en la última temporada, entre los puntos más debatidos entre los seguidores es acerca de quién será el nuevo protagonista, si Once o Will, ambos personajes han sido fundamentales para el desarrollo de la serie.

Debido a los cuestionamientos los propios creadores de la serie los hermanos Duffer revelaron en una entrevista quién se convertiría en el principal protagonista, por lo que aclararon que Will personaje protagonizado por el actor Noah Schnapp volverá a ser el centro de atención “Este arco emocional para él es lo que creemos que, con suerte, unirá toda la serie”, afirma Ross Duffer sobre el protagonismo de Will.

Esto se debe a la conexión que tiene Will con el mundo al revés y el azotamentes, pero sin duda Once también tendrá un importante papel en el desenlace de la serie.