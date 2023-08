Pedro Pascal es uno de los actores chilenos más cotizados y famosos de Hollywood luego de su exitosa participación en grandes películas y series cómo The Mandalorian, Wonder Woman 1984 y The Last of Us, y ahora protagonizará una nueva película escrita y dirigida por Pedro Almodóvar.

La nueva cinta se titula “Strange Way of Life” (Extraña forma de vida), la cuál tiene el más puro estilo Western que se centra en un romance entre dos hombres y fue estrenada en el Festival de Cannes de Francia. Conoce a continuación cuándo se estrena el cortometraje en las salas de cine chilenos y de qué trata.

¿Cuándo se estrena el corto de Pedro Pascal en cine?

La película protagonizada por el actor chileno y Ethan Hawke llega a las salas de cine chilenos el próximo 14 de septiembre.

Revisa acá el tráiler de “Extraña Forma de Vida”:

¿De qué trata Strange Way of Life?

La película protagonizada por Pedro Pascal es un western queer, lo que significa que estará ambientada en el viejo oeste estadounidense con una propuesta gay, protagonizada precisamente por el actor chileno y Ethan Hawke. La sinopsis señaló lo siguiente “un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes, ambos -el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro- trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad”.

¿Quiénes componen el elenco de Strange Way of Life?

Forman parte del elenco de está novedosa película Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto y Daniela Medina.