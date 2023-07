Pedro Pascal vuelve a ser noticia en el cine. Ahora, el actor chileno ha sido nominado en los Premios Emmy 2023 en tres categorías . Asimismo, el intérprete de “The Last of Us” dio a conocer su parecer frente a este nuevo reconocimiento televisivo y cinematográfico.

¿Qué dijo Pedro Pascal al enterarse de su nominación a los Emmy 2023?

En conversación a HBO, el artista no dio más de felicidad y de emoción por este nuevo hito en su carrera.

“Ser parte de ‘The Last of Us‘ ha sido un sueño hecho realidad y trabajar junto a Bella Ramsey lo ha hecho mucho más especial. La acogida que ha tenido la serie es algo que jamás hubiera imaginado. Esto no hubiera sido posible sin el increíble mundo construido por Craig Mazin y Neil Druckmann, nuestro equipo dedicado y trabajador incansable, y la hermosa provincia de Alberta. Comparto este honor con ellos y con los maravillosos escritores. Gracias a la Academia de Televisión por no sólo uno sino tres grandes honores. He admirado a todos estos actores en esta categoría durante mucho tiempo, por lo que estar incluido junto a ellos es un verdadero momento de ‘pellízquenme'”.

“Ser presentador de ‘Saturday Night Live’ fue un sueño de la infancia que no pensé que se haría realidad alguna vez . Mi semana en ‘SNL’ fue una de las mejores de mi vida, pero nada hubiera sido posible sin el increíble trabajo de los escritores, el elenco y el equipo, que hacen que el programa sea posible todas las semanas. Todo lo que puedo decir es… ¡AH MAH GAH!”

¿En cuáles categorías fue nominado Pedro Pascal en los Emmy 2023?

El artista fue nominado en la siguientes categorías: