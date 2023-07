Pedro Pascal, reconocido actor chileno, se encuentra en un punto destacado de su carrera, ya que ha sido nominado en tres categorías para los Premios Emmy otorgados por la Academia de la Televisión de Estados Unidos. Estas nominaciones representan un reconocimiento significativo a su talento y trabajo en la industria del entretenimiento. Descubre cuáles fueron las categorías.

Pedro Pascal es nominado en los Emmy 2023

Primero, Pedro Pascal ha sido nominado en la categoría de Mejor Actor en Drama por su destacado papel protagónico en la exitosa serie “The Last of Us”. En esta categoría, competirá con talentosos actores como Kieran Culkin de “Succession”, Bob Odenkirk de “Better Call Saul”, Brian Cox de “Succession”, Jeremy Strong de “Succession” y Jeff Bridges de “The Old Man”.

Además, Pedro Pascal ha sido nominado como Mejor Narrador Destacado por su trabajo vocal en el documental “Patagonia: La Vida en el Fin del Mundo”. Esta nominación reconoce su talento para dar vida a historias y capturar la atención del público a través de su narración.

Finalmente, ha recibido una nominación como Mejor Actor Invitado por su hilarante participación en el programa “Saturday Night Live”. Esta nominación destaca su habilidad para el humor y su capacidad de adaptarse a diferentes géneros de actuación.

¿Cuándo son los Premios Emmy 2023?

Este 18 de septiembre.