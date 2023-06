La décima edición de Fauna Primavera anota grandes regresos de la mano del BritPop. Un sueño que se hace realidad para los fans de la música y los seguidores chilenos. Desde su debut, han desfilado los talentos más sobresalientes de la escena mundial contemporánea, creando un vínculo irrompible que ha quedado en la memoria de quienes han asistido al espectáculo. Descubre cuándo es la venta de entradas.

¿Cuándo es la venta de entradas de Fauna Primavera 2023?

¡Atención fanáticos! El 5 de junio al mediodía comienza en Livetickets la venta del Pase 2 Días. La venta del Pase Día iniciará más adelante, cuando se informe el cartel por día.

La Preventa Exclusiva para Clientes Banco de Chile será desde el 5 de junio al mediodía.

¿Cuándo es la venta general de Fauna Primavera 2023?

La Venta General se llevará a cabo el día 7 de junio al mediodía.

¿Cuáles son los artistas que lideran el Line Up de Fauna Primavera 2023?

Blur y Pulp.

Blur es una de las bandas británicas más exitosas de las últimas tres décadas. Dueños de un material impresionante y repleto de canciones himno de audaz inventiva. Desde su debut con Leisure en 1991, continuó revolucionando el sonido de la música popular inglesa con Modern Life Is Rubbish (1993). Siguieron cinco álbumes #1 consecutivos en el Reino Unido, con Parklife (1994) y The Great Escape (1995) que impulsaron a la banda a la popularidad masiva y más allá. El epónimo Blur se lanzó en 1997 y el séptimo álbum Think Tank (2003) fue el primero como trío después de la partida temporal del guitarrista fundador Graham Coxon. Veintiún años después de su debut, vino Blur 21: The Box, que reúne todo el trabajo de la banda en una sola caja. Su lanzamiento más reciente como cuarteto es The Magic Whip (2015). Ahora Damon Albarn está de regreso con Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, listos para compartir su extraordinario cofre del tesoro de canciones en el Festival Fauna Primavera.

La vuelta de Pulp ya es una realidad: el grupo referente dentro del espectro del britpop regresa a Fauna Primavera luego de un magistral show en su edición 2012. Una de las últimas actuaciones en directo, también en lo compositivo, el mismo año editó el single ‘After You’, producido por James Murphy de LCD Soundsystem. Pulp lanzó su primer álbum, “It”, en 1983, pero no fue hasta el lanzamiento de “His ‘n’ Hers” de 1994 que la banda encontró el éxito. Luego “Different Class” y “His ‘n’ Hers”, “This Is Hardcore”, se convirtieron en álbumes definitorios de los 90. Con pausas cada cierto tiempo, la banda retorna a los escenarios y a las giras, doce años después de que encabezó escenarios repletos en Glastonbury, Reading y Leeds.

¿Cuándo se realizará Fauna Primavera?

El evento se realizará el viernes 24 y sábado 25 de noviembre, en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.