Gran Hermano tendrá cambio de horario en su trasmisión por esta semana. El reality de Chilevisión cuenta con 100 capítulos y con 10 participantes en la casa estudio. Asimismo, si eres seguidor del programa, debes hacer que habrá modificaciones en su programación.

¿Cuándo dan Gran Hermano esta semana?

Esta semana, la parrilla de programación de Chilevisión y Gran Hermano ha sufrido alteraciones debido a los partidos de clasificación para el Mundial del año 2026. Por tanto, el martes 17 de octubre no se transmitirá un episodio nuevo del reality. Es importante destacar que Chilevisión retransmitirá los enfrentamientos entre Chile y Venezuela, Uruguay y Brasil, así como el partido de Perú contra Argentina.

Tras estos cambios, podremos conocer la placa semanal de nominación el día miércoles 18, siendo una oportunidad para sintonizar un episodio inédito de Gran Hermano. Además, a partir de esta semana, los participantes que regresaron recientemente a la casa, es decir, Viviana y Raimundo, tendrán la capacidad de efectuar una nominación instantánea a cualquier jugador de la casa, en el momento que ellos consideren oportuno.

Por último, este próximo viernes 20 de octubre, el programa conducido por Juan Pablo Queraltó “Espiando la casa: la fiesta” se trasmitirá a partir de las 1.15 am, posterior a la inauguración de los Juegos Panamericanos y “Podemos Hablar”.

Lucas se va para siempre de Gran Hermano

El joven influencer fue uno de los participantes que ingresó por el repechaje, sin embargo, logró solo quedarse una semana en la casa de Gran Hermano. Aunque se veía triste y sorprendido, dio a conocer que era lo que quería y así lo había expresó en la cena que comparten los jugadores que están en placa.

“Yo dije ‘quería irme yo’, de ellos tres. Estaba feliz, vine acá a pasarlo bien como segunda experiencia. Me hubiera encantado tener esta actitud en la primera ronda y todos los que reingresamos venimos de paso y nuestra misión es pasarla bien”, fueron parte de sus palabras.

Finalmente, con un tono un poco seco, Lucas Crespo agradeció la oportunidad de regresar al reality, y de no recordar su paso por Gran Hermano como una experiencia negativa. “Me voy con la re conversa con la ex, para terminar todo bien. Fue como eso, así que buenísimo. Salir así del programa es rico, recordarlo con buenas memorias y no como un mal pasar“, cerró.

¿Se acabó la amistad entre Lulos?

Jennifer conversó con Francisco sobre su actual relación con Constanza y la explicación de su distanciamiento con la bailarina, de modo que le contó lo sucedido en la fiesta del viernes, cuando Capelli dijo que la golpeó.

“El hecho de decir que yo le pegué-yo me fui a autodenunciar- es grave, porque es la expulsión“, dijo Pincoya.

“¿Ella dijo eso?”, comenta Francisco, a lo que Jennifer responde que lo decían todos los participantes de la casa.

“No sabes la vergüenza que pasé”, declara Pincoya sobre la acusación de Coni, que las obligó dirigirse al zoom.

Por otro lado, Pancho y Coni conversaron sobre el mismo tema, en donde Papá Lulo invita a la bailarina a perder el orgullo y conversar.

“Mira yo me equivocado igual que tú, como el error que cometí denante y te pido disculpas, fue una reacción de que no es justificable”.

“¿Por qué las cosas lindas no pueden ser iguales?”, expresó Pancho.