¿Cuál fue el premio de la ganadora de The Voice Chile y cuánta plata ganó?

Fue en marzo de 2023 que se daba inicio a una nueva temporada de The Voice Chile. Con más de tres meses de competencia la noche de este jueves 15 de junio el público escogió a su gran ganador del segundo ciclo que se unió a los ganadores de temporadas anteriores.

Hadonais Nieves, la venezolana del Team Puma fue la elegida por el público para ostentar el título de ganadora, junto con la estatuilla que la nombra como tal y además se llevó un gran premio a su casa.

¿Cuál fue el premio de la ganadora de The Voice Chile?

Hadonais se llevó un premio total de $20 millones de pesos luego de ganar el programa mediante votación popular. Pero eso no es todo, ya que la venezolana también terminó con un contrato en Universal Music, mismo sello que trabaja con artistas como Mon Laferte y Denise Rosenthal, entre otros artistas nacionales.

Ahora la cantante se une a Pablo Rojas, ganador del 2022 de The Voice en Chilevisión y a Luis Pedraza (2015) y Javiera Flores (2016) de las primeras versiones emitidas en Canal 13.

Cabe destacar que la extranjera fue elegida por votación popular como la ganadora con un total de 35,19% de los votos. Nieves fue seguida de cerca por Marcelo Durán con 32,96% de los votos.

Con una reñida votación via SMS los televidentes de The Voice eligieron a Nieves luego de que esta se presentará en el escenario a cantar “Él me mintió“, misma canción que logro que entrará al programa en marzo pasado.

Puedes revisar la presentación a continuación:

La competencia también nos reveló al tercer y cuarto lugar de este nuevo ciclo, quiénes fueron Alexis Vásquez con 21,17% de los votos totales y Catalina Campos con un 10,68% de los votos del público.